Galaxy S9 und S9 Plus: So viel Speicher soll in den Top-Smartphones stecken

Wie groß fällt der Arbeitsspeicher im Galaxy S9 und S9 Plus aus? In knapp zwei Monaten sollen die beiden Top-Smartphones von Samsung für 2018 erscheinen. Nun gibt es neue Mutmaßungen dazu, wie viel Speicher die High-End-Geräte mitbringen werden.

Demnach wird das Galaxy S9 angeblich in zwei Speicher-Varianten erhältlich sein, berichtet SamMobile unter Berufung auf einen aus China stammenden Leak: mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz, sowie mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Zum Vergleich: Den Vorgänger Galaxy S8 gibt es mit einem 4 GB großen Arbeitsspeicher und 64 GB internem Speicherplatz.

Drei oder vier Versionen des S9 Plus

Das Galaxy S9 Plus will Samsung der chinesischen Quelle zufolge in mindestens drei unterschiedlichen Speicher-Ausführungen anbieten. Der Arbeitsspeicher soll immer die Größe von 6 GB aufweisen, während als interner Speicherplatz wahlweise 64, 128 oder 256 GB zur Verfügung stehen. Außerdem ist von einer Version mit 6 GB RAM und 512 GB Speicherplatz die Rede – ein solches Modell werde aber wahrscheinlich nur auf ausgewählten Märkten erscheinen und zudem nicht in unbegrenzter Stückzahl.

Sollten sich diese Gerüchte als wahr erweisen, bedeutet dies, dass sich Galaxy S9 und S9 Plus in mehrfacher Hinsicht unterscheiden. Bislang war davon ausgegangen worden, dass der Hauptunterschied in der Kamera besteht: Den Gerüchten zufolge wird das S9 Plus das erste Gerät der S-Reihe von Samsung, das eine Dualkamera besitzt. Vermutlich wissen wir schon in naher Zukunft mehr: Angeblich stellt Samsung seine beiden neuen Vorzeigemodelle im Rahmen des MWC 2018 vor, der Ende Februar beginnt.