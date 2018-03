Galaxy S9 und S9 Plus: Update macht das Telefonieren besser

Samsung liefert Verbesserungen für das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus: Ein Update nimmt offenbar einige Optimierungen vor. Auch auf das Telefonieren soll sich die Aktualisierung auswirken. Offen bleibt, wieso der Hersteller nicht noch etwas mit der neuen Version gewartet hat.

Das Update für das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus erfordert den Download von knapp 300 MB an Daten, wie Caschys Blog berichtet. Offenbar ist der Rollout bereits in Deutschland gestartet. Ihr könnt also schon einmal nachsehen, ob euch die neue Version bereits erreicht hat. Falls euch euer Smartphone nicht darauf hinweist, startet ihr in den Einstellungen einfach eine manuelle Suche nach neuen Aktualisierungen. Offenbar verbessert sich durch die Installation die Telefonie – Details gibt es hierzu anscheinend nicht.

Kleines Update für große Fehler?

Zuvor hat Samsung bereits den Rollout des März-Sicherheitsupdates gestartet. Dieses ist in der frischen Aktualisierung demnach nicht enthalten. Unklar bleibt, ob Samsung mit der neuen Version größere oder kritische Fehler im Android-Betriebssystem ausbügelt, die bislang noch nicht aufgefallen sind. Denn in Kürze dürfte Google bereits das Sicherheitsupdate für April freigeben, sodass Hersteller wie Samsung dieses auf die eigenen Geräte bringen können.

Deshalb ist die Frage, wieso das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus gerade jetzt ein Update erhalten; und wieso der Hersteller die kleineren Verbesserungen nicht gemeinsam mit dem nächsten Sicherheitspaket veröffentlicht und sich dadurch womöglich etwas Arbeit spart. Die Aktualisierung soll übrigens auch die Qualität von Hintergrundbildern verbessern. Allerdings bleibt unklar, was damit genau gemeint ist. Vielleicht ist damit die Darstellung von niedrig aufgelöstem Bildmaterial als Hintergrund gemeint.