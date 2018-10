Galaxy S9: Update auf Android Pie bringt neuen Kameramodus mit

Mit dem Galaxy S9 könnt ihr bald womöglich noch bessere Bilder machen, ohne dafür viel Ahnung von Fotografie haben zu müssen. Das Update auf Android Pie soll einen neuen Modus für die Kamera mitbringen, der automatisch passende Einstellungen für Aufnahmen wählt. Auf einigen anderen Samsung-Smartphones gibt es das Feature offenbar schon.

Spätestens das Update auf Android Pie soll das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus um den Kameramodus "Scene Optimizer" erweitern, wie SamMobile berichtet. Das Feature sorgt anscheinend durch künstliche Intelligenz dafür, dass eure Kamera optimal zum entsprechenden Motiv eingestellt ist. In einigen Fällen dürfte das zu Fotos mit einem besseren Kontrast und schöneren Farben führen.

Kommt das Feature noch vor Android Pie?

Ganz neu ist der Modus aber nicht: Schon das Galaxy A7 verfügt anscheinend über diesen. Zudem ist wohl auch das Galaxy Note 9 mit der Funktion ausgestattet – in diesem Fall sei der "Scene Optimizer" aber eine Option, die ihr in den Kamera-Einstellungen einschalten könnt. Das Galaxy A8 soll die Funktion außerdem erst kürzlich via Update erhalten haben. Es ist also auch möglich, dass der Modus für Besitzer des Galaxy S9 ebenso bald mit einer kleineren Aktualisierung kommt – und nicht erst Teil des großen Updates auf Android 9.0 wird.

Bis Android Pie auf dem Galaxy S9 erscheint, dürfte es noch etwas dauern: Frühestens im Januar 2019 soll der Rollout beginnen. Die automatische Szenenerkennung könnte übrigens auf dem Galaxy S10 noch besser funktionieren, das ebenfalls im kommenden Frühjahr erwartet wird: Das Top-Smartphone besitzt womöglich eine viel leistungsfähigere künstliche Intelligenz, die dementsprechend auch Foto-Motive flott erkennen dürfte.