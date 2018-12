Galaxy Sport? Samsung arbeitet angeblich an neuer Smartwatch

Im kommenden Frühjahr veröffentlicht Samsung vermutlich nicht nur das nächste Flaggschiff-Smartphone Galaxy S10, sondern auch eine neue Smartwatch. Sie könnte Galaxy Sport heißen und noch mehr auf Fitness ausgelegt sein als die zuletzt erschienene Galaxy Watch.

Die Bezeichnung und der Termin für die Vorstellung der neuen Samsung-Smartwatch sind noch nicht sicher. SamMobile zufolge soll das Gadget aber die Modellnummer SM-R500 sowie den Projekttitel "Pulse" erhalten haben. Mit der Galaxy Watch hat Samsung außerdem die bisherige "Gear"-Reihe beendet und es steht noch ein Nachfolger für die Ende 2017 erschienene Gear Sport aus.

Mit Tizen und Bixby

Es gibt also genügend Hinweise darauf, dass Samsung wirklich an einer neuen Sport-Smartwatch arbeitet – und davon abgesehen könnte das Timing auch nicht besser sein. Zum neuen Jahr nehmen sich traditionell viele Menschen vor, ein gesünderes Leben zu führen und mehr Sport zu treiben. Eine neue Fitness-Smartwatch im Sortiment könnte daher gut ankommen.

Über die Technik im Inneren der vermeintlichen Galaxy Sport ist noch nicht viel bekannt. An Bord werden aber wohl 4 GB interner Speicher, Samsungs Tizen-Betriebssystem und die KI-Assistenz Bixby sein. Ob es die Smartwatch auch in einer Ausführung mit LTE oder in verschiedenen Größen geben wird, ist unklar. Sicher dürfte nur sein, dass Samsung das Gadget stark auf den Fitness-Einsatz ausrichten wird.