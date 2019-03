Galaxy Tab A: Neues Samsung-Tablet bietet Galaxy-Note-9-Feature

Samsung hat ein neues Tablet vorgestellt, das auch einen Eingabestift unterstützt, wie wir es vom Galaxy Note 9 kennen: das Galaxy Tab A 8.0. Das Gerät taucht bisher allerdings nur auf asiatischen Seiten des Herstellers auf.

Der S Pen dürfte insgesamt den Funktionsumfang des Galaxy Tab A erweitern und effizienteres Arbeiten auf dem Tablet ermöglichen. Laut SamMobile handelt es sich aber nicht exakt um denselben Stift, der auch im Galaxy Note 9 zu finden ist. Den S Pen des Galaxy Tab A könnt ihr demnach unter anderem nicht als Fernbedienung verwenden. Für den wasser- und staubdichten sowie 2,8 Gramm schweren Eingabestift gibt es im Gehäuse einen eigenen Steckplatz. Dies ist ein Feature, das im höherklassigen Galaxy Tab S4 fehlt.

Einsteiger-Tablet

Den Spezifikationen zufolge siedelt sich das Galaxy Tab A in der Einsteigerklasse ein. Es verfügt über ein acht Zoll großes TFT-Display, das mit 1920 x 1200 Pixeln auflöst. Zudem steckt in dem Tablet ein Exynos 7904, so das Portal. Diesem stehen 4 GB Arbeitsspeicher und 32 GB interner Speicher zur Seite. Den Speicherplatz könnt ihr mit einer microSD-Karte zusätzlich erweitern. Auf der Rückseite befindet sich eine 8-MP-Linse. Die Selfiekamera löst mit 5 MP auf. Im Inneren befindet sich zudem eine 4200-mAh-Batterie. Optional unterstützt das Gerät mit der Modellnummer SM-P205 auch LTE.

Welche Android-Version ab Werk installiert ist, geht aus der Produktseite von Samsung Thailand nicht hervor. Laut SamMobile seien aber Android Pie und die Benutzeroberfläche One UI wahrscheinlich. Einen Preis nennt das Unternehmen bislang ebenfalls nicht.