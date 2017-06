Galaxy Tab Active 2: Robustes Outdoor-Tablet für Europa geplant

Samsung arbeitet derzeit an zwei Varianten des Galaxy Tab Active 2, das berichtet SamMobile. Wie es scheint, steht also bald ein neues Outdoor-Tablet an. Woher die Seite ihre Infos genau bezieht, ist unklar.

Demnach sind zwei Ausführungen des Galaxy Tab Active 2 in der Mache, die jeweils das Kürzel SM-T390 respektive SM-T395 tragen. Worin genau der Unterschied liegt, lasse sich zwar nur vermuten, doch liegt der Schluss nahe, dass die eine Fassung ausschließlich via WLAN ins Netz geht, während das andere Modell auch ein LTE-Modul besitzt.

Release parallel zum Galaxy S8 Active?

Konkrete Infos zum Release gibt es ebenfalls noch nicht, weder zu Preis und Ausstattung noch zum Termin oder den Regionen, in denen das Gerät erscheinen wird. Da der Vorgänger aber in Lateinamerika und Europa erschienen ist, könnte das Galaxy Tab Active 2 ebenfalls für diese Märkte geplant sein. Sollte die Meldung stimmen, dann wäre das nicht das einzige Outdoor-Gerät, an dem Samsung arbeitet.

Wie es scheint, hat Samsung nämlich auch noch handlichere Hardware in der Hinterhand. So gab es kürzlich gleich mehrere Hinweise auf ein Galaxy S8 Active, das eine robuste Outdoor-Version des aktuellen Premium-Modells Galaxy S8 darstellt. Gut möglich also, dass Samsung noch dieses Jahr zwei robuste Mobilgeräte ankündigen wird.