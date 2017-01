Galaxy Tab S3: Informationen zu Preis und Release durchgesickert

Stellt Samsung das Galaxy Tab S3 auf dem Mobile World Congress 2017 in Barcelona vor? Zum nächsten Vorzeige-Tablet des südkoreanischen Herstellers sind neue Informationen aufgetaucht – darunter auch der mögliche Preis und Release-Zeitraum. Erneut werden zudem die Specs des Gerätes genannt.

Demnach erscheint das Tablet in Südkorea "irgendwann im März 2017", wie SamMobile unter Berufung auf die koreanische Webseite Naver berichtet. Die Präsentation erfolge bereits im Februar auf dem MWC 2017 anstelle des Galaxy S8, das Gerüchten zufolge erst Ende März der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Das Galaxy Tab S3 habe bereits alle nötigen Zertifikate erhalten, um demnächst in den Verkauf zu gehen. So soll das Tablet erst kürzlich von der US-Zulassungsbehörde FCC abgesegnet worden sein.

Dünner als der Vorgänger

In dem Bericht der Webseite Naver sollen zudem auch die Specs des Galaxy Tab S3 genannt werden. Diese stimmen mit den Informationen aus der GFXBench-Datenbank überein, die erst kürzlich geleakt sind: Demnach besitzt das Tablet einen Snapdragon 820-Chipsatz, der von 4 GB RAM unterstützt wird. Wie auch schon beim Galaxy Tab S2 misst das Display in der Diagonale angeblich 9,6 Zoll und löst in 2048 x 1536 Pixel auf. Voraussichtlich setzt Samsung erneut auf einen Bildschirm im 4:3-Format – wie Apple bei den iPad-Modellen.

Die Hauptkamera soll mit 12 MP auflösen, die Frontkamera ermögliche Selfies in 5-MP-Auflösung. Vorinstalliert sei bereits Android 7.0 Nougat. Das Tablet soll auch in einer Variante mit zusätzlichem LTE-Modul erscheinen. Trotz der flotteren Hardware werde das Tablet angeblich dünner als sein Vorgänger, was durchaus eine Leistung wäre: Das Galaxy Tab S2 ist lediglich 5,6 mm dick. Zu einem Preis von umgerechnet 563 Euro soll das Galaxy Tab S3 in den Handel kommen. Unklar ist, ob hiermit die Variante inklusive LTE-Modul gemeint ist. Ob das Tablet im März 2017 auch bereits in Deutschland erscheint, geht aus dem Bericht nicht hervor.