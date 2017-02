Galaxy Tab S3 nur in einer Größe: S Pen ist dieses Mal offenbar inklusive

Einem sehr frühen Leak von Mitte 2016 zufolge soll das Galaxy Tab S3 so aussehen

In kaum mehr als drei Wochen, Ende Februar 2017, soll Samsung das neue Galaxy Tab S3 vorstellen. Obwohl wir eigentlich nicht viel mehr als eine Steigerung der Performance, mehr Speicher und Akkulaufzeit sowie vielleicht bessere Kameras erwartet hätten, will Samsung offenbar auch den Lieferumfang erweitern.

Für gewöhnlich gehört zu einem Galaxy Tab nämlich wie bei einem Smartphone lediglich ein Ladekabel dazu. Wie SamMobile berichtet, möchte der Hersteller aus Südkorea dem Galaxy Tab S3 aber erstmals seinen S Pen-Eingabestift beilegen. Ob es sich hierbei lediglich um ein Exklusiv-Angebot für Nutzer handelt, die das Gerät direkt über den Online-Shop von Samsung bestellen, ist derzeit unklar.

Keine Halterung

Obwohl sich im dem Gehäuse des Tablets wohl genügend Platz finden lassen sollte, verfügt das Gerät angeblich nicht über eine Halterung, in der sich der S Pen verstauen ließe. Nutzer müssten den Eingabestift also gesondert in einer Tasche aufbewahren. Außerdem ist davon auszugehen, dass Zubehör-Hersteller dieses Problem ebenfalls erkennen und passende Hüllen mit Halterung anbieten werden.

SamMobile zufolge schwindet derweil die Hoffnung auf eine kompakte 8-Zoll-Version des Galaxy Tab S3. So gebe es bislang nämlich nur Hinweise auf eine Ausführung mit einer Bildschirmdiagonale von 9,6 Zoll. Die Auflösung des Displays soll 2048 x 1536 Pixel betragen. Außerdem werden ein Snapdragon 820-Chipsatz mit 4 GB RAM sowie Android 7.0 Nougat als Betriebssystem erwartet. Wie auch schon sein Vorgänger soll das Samsung-Tablet außerdem in einer reinen WLAN-Ausgabe und in einer Version mit integriertem LTE-Modul erscheinen. Weitere Gerüchte zum Preis und dem genauen Vorstellungstermin könnt Ihr unserer Gerüchteübersicht zum Galaxy Tab S3 entnehmen.