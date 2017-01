Galaxy Tab S3 soll Snapdragon 820 und 4 GB RAM besitzen

Der Release des Galaxy Tab S3 könnte schon in naher Zukunft erfolgen: Bereits seit Längerem wird spekuliert, dass Samsung den Nachfolger des Galaxy Tab S2 Anfang 2017 veröffentlichen will. Nun ist das Tablet in einer Benchmark-Datenbank aufgetaucht – was uns einiges über die Ausstattung verrät.

Dem Eintrag bei GFXBench zufolge verfügt das Galaxy Tab S3 über ein Display, das in der Diagonale 9,6 Zoll misst und mit 2048 x 1536 Pixeln auflöst. Der Touchscreen des Tablets soll Fünf-Finger-Gesten unterstützen. Als Antrieb kommt demnach ein Snapdragon 820 von Qualcomm zum Einsatz, von dessen vier Kernen zwei mit 2,1 und zwei mit 1,6 GHz getaktet sind. Dazu kommen mutmaßlich 4 GB RAM und 32 GB interner Speicherplatz. Damit widerspricht der Eintrag früheren Gerüchten: Laut PhoneArena sollte das Tablet den Exynos 7420 als Herzstück erhalten.

Release in zwei Versionen?

Das Galaxy Tab S3 soll auf der Rückseite eine 12-MP-Hauptkamera bieten, die auch Videoaufnahmen in Full HD ermöglicht. Für ein Tablet ist das eine vergleichsweise starke Kamera. Auf der Vorderseite des Tablets befindet sich GFXBench zufolge eine 4,7-MP-Kamera für Selfies und Videotelefonate. Als Betriebssystem soll auf dem Galaxy Tab S3 bereits Android 7.0 Nougat vorinstalliert sein.

Anfang Januar 2017 hat das Tablet Gerüchten zufolge sein WLAN-Zertifikat erhalten – ein Schritt, der üblicherweise auf den nahenden Release hindeutet. Fraglich ist, ob Samsung das Tab S3 neben der nun aufgetauchten Version auch in einer 8-Zoll-Ausführung anbieten wird. Erst unlängst wurde das Galaxy Tab S2 von der Stiftung Warentest zum besten Tablet 2016 gekürt. Es wird sich zeigen, ob der Nachfolger diesen Titel im Jahr 2017 mit einem Snapdragon-Chipsatz für Samsung behaupten kann.