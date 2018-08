Galaxy Tab S4: Mit diesen Abständen sollen Sicherheitsupdates erscheinen

Das Galaxy Tab S4 hat Samsung gemeinsam mit dem günstigeren Galaxy Tab A 10.5 vorgestellt und beide Tablets sollen auch im selben Rhythmus mit neuen Sicherheitsupdates versorgt werden. Allerdings erscheinen diese wohl nicht so häufig, wie es für neue Geräte wünschenswert ist.

Zumindest beim Galaxy Tab S4 handelt es sich immerhin um ein waschechtes High-End-Gerät mit hochauflösendem Display, Dolby Atmos-Sound, Snapdragon 835-Chipsatz und einem Preis von mindestens 699 Euro. Dennoch soll das Tablet laut SamMobile direkt ab dem Verkaufsstart am 24. August nur einmal alle drei Monate ein neues Sicherheitsupdate erhalten. Die gleiche Behandlung werde auch dem Galaxy Tab A 10.5 zuteil, das als WLAN-Ausführung schon für 329 Euro zu haben sein wird.

Für Samsung-Tablets typisch

Obwohl das Galaxy Tab S4 also ein brandneues Premium-Gerät ist, wird es im Jahr lediglich vier Sicherheitsupdates erhalten – und der Grund dafür dürfte sein, dass es sich eben um ein Tablet handelt. Die Verkaufszahlen für Tablets sind in der Regel weit geringer als die für Smartphones und offenbar spendiert Samsung selbst seiner neuen Speerspitze in diesem Segment deswegen keine monatlichen Updates.

Fraglich ist auch, ob Samsung bei der Entwicklung von Updates für das Galaxy Tab S4 und das Galaxy Tab A 10.5 nicht sogar von Project Treble profitieren müsste. Da beide Tablets mit Android 8.1 Oreo erscheinen, könnte die zusätzliche Partition für einfachere Anpassungen durch den Hersteller vorhanden sein. Vielleicht haben Nutzer der Geräte ja Glück und müssen dank dieses Features nicht lange auf das Android P-Update warten.