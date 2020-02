Heute findet das Galaxy Unpacked statt, so nennt Samsung die Keynote, bei der die neuen Flaggschiffe präsentiert werden. Klar – alle erwarten die neue Galaxy S20-Serie. Aber wird es auch ein paar Überraschungen geben?

Heute ist es endlich so weit. Der weltgrößte Handyhersteller Samsung präsentiert in San Francisco seine neuen Parade-Smartphones, an denen sich sämtliche Flaggschiffe der Konkurrenz messen lassen müssen. In den USA beginnt die Keynote um 11 Uhr, hierzulande könnt ihr ab 20 Uhr einschalten – also genau richtig zur sogenannten Prime Time.

Galaxy Unpacked im Live-Stream: Hier geht es zur Übertragung der Samsung-Keynote

Im Prinzip steht fest, dass ihr die offizielle Präsentation der neuen Galaxy S20-Serie verfolgen werdet, doch das muss noch nicht alles gewesen sein. Denn wir erwarten auch die neuen Galaxy Buds sowie das Foldable Galaxy Flip Z. Für letzteres spricht der Spot, den Samsung in der Werbepause der Oscars gezeigt hat: Denn dort wurde das neue Falthandy gezeigt, das im "Clamshell"-Design kommt – also wie die Klapphandys aus der frühen Handy-Ära. Und wer weiß? Vielleicht gibt es ja noch eine kleine Überraschung.

Samsung verspricht Großes – mit Augenmerk auf die Kamera

Verfolgen könnt ihr den Live-Stream direkt auf der Samsung-Homepage. Bei Twitter verspricht der Hersteller nichts Geringeres als ein "neues Kapitel" in "der Geschichte der Fotografie". Wie auch schon die zahlreichen Gerüchte in der Vergangenheit mutmaßten, wird das stärkste Modell der Serie mit einer 108 Megapixel-Kamera kommen.

Klar, Xiaomi hat mit dem Mi Note 10 vorgelegt. Allerdings ist Samsung für eine Software-Hardware-Abstimmung bekannt, die womöglich noch etwas mehr aus den technischen Möglichkeiten herauskitzeln kann – und vielleicht auch ein paar Features mehr bietet.

Wir sind gespannt. Seid ihr es auch? Seid live dabei und verfolgt den Live-Stream. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, die Übertragung zu verfolgen, halten wir euch natürlich auch auf CURVED.de sowie über Instagram und Facebook dem Laufenden.