Die Samsung Galaxy Watch 3 in "Mystic Black" (l.) und "Mystic Bronze" (r.)

Neben dem Galaxy Note 20 (Ultra) hat Samsung heute auch die Galaxy Watch 3 vorgestellt. Was kann die neue Premium-Smartwatch – und was kostet sie? Wir haben die Antworten für euch.

Beginnen wir mit den Preisen: Die kleinere Ausführung (Durchmesser: 41 mm) ist ab 418 Euro erhältlich. Die größere Version (45 mm) bekommt ihr ab 447 Euro. Mit LTE-Support erhöhen sich die Kosten auf 467 Euro beziehungsweise 496 Euro.

Von links nach rechts: Die Galaxy Watch 3 in Mystic Black, Mystic Silver und Mystic Bronze (© 2020 Samsung)

Ohne Mobilfunkunterstützung befindet sich die Samsung Galaxy Watch 3 also in etwa auf dem Niveau der Apple Watch Series 5 – mit LTE ist sie doch um einiges günstiger. Denn bei Apple beträgt der Aufpreis dafür knapp 100 Euro. An Farbvarianten zur Auswahl stehen euch "Mystic Bronze", "Mystic Black" und "Mystic Silver". Das Armband besteht aus "Premium-Leder".

Galaxy Watch 3: Unterschiede bei Display und Akku

Die kleinere Ausführung der Galaxy Watch 3 verfügt über ein OLED-Display, das 1,2 Zoll in der Diagonale misst. Die größere besitzt einen 1,4-Zoll-Bildschirm. Unterschiede gibt es auch beim Akku. Beim kleineren Modell hat dieser eine Kapazität von 247 mAh, beim größeren steigt sie auf 340 mAh.

Das 41-Modell soll mit einer Ladung bis zu 43 Stunden lang durchhalten, die 45-mm-Ausführung wohl noch etwas länger. Identisch sind bei beiden Versionen Chipsatz (Exynos 9110), Speicherausstattung (8 GB intern, 1 GB RAM) und Betriebssystem (Tizen-basiertes Wearable OS 5.5).

Tracking: EKG, SpO2, Blutdruck und Co.

Keine Unterschiede zwischen den Modellen gibt es beim Tracking. Die Galaxy Watch 3 kann in all ihren Varianten eine ganze Menge Körperfunktion überwachen. Dazu gehört natürlich die Herzfrequenz, aber auch den Blutsauerstoffgehalt (SpO2) und – ab Herbst 2020 – den Blutdruck ermittelt die Uhr.

Zudem ist die Galaxy Watch 3 bis 5 ATM gegen Wasser geschützt und lässt sich somit mit in den Pool nehmen. Nicht geeignet ist sie jedoch für das Springen vom Beckenrand sowie "Sporttauchen, Wasserski oder ähnliche Wasseraktivitäten mit hoher Geschwindigkeit" und den Einsatz in tiefem Wasser. In bis zu 1,5 Meter Tiefe hält die Smartwatch aber 30 Minuten lang durch (IP68).

Die drehbare Lünette ist zurück

Zur Navigation steht euch wie beim Vorgängermodell eine drehbare Lünette zur Verfügung. Bei seiner letzten Smartwatch hat Samsung bekanntlich auf dieses Feature verzichtet: Die Galaxy Watch Active bringt stattdessen eine digitale Lünette mit. Wer es ein wenig traditioneller mag, dem könnte die Galaxy Watch 3 also besser gefallen.

Galaxy Watch 3: Die Lünette lässt sich drehen (© 2020 Samsung)

Um die Samsung Galaxy Watch 3 zu verwenden, benötigt ihr ein Smartphone mit Android 5.0 oder höher – oder ein iPhone, auf dem mindestens iOS 9.0 läuft. Für Android-Nutzer dürfte sie allerdings deutlich interessanter sein. Denn für iPhone-Besitzer bleibt eine Apple Watch wohl die naheliegendere Smartwatch.