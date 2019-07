Galaxy Watch Active 2: Mit EKG und Sturzerkennung zum Lebensretter?

Dass Samsung an einer weiteren Galaxy Watch Active arbeitet, wissen wir schon länger. Doch nun sind weitere Informationen an die Öffentlichkeit gesickert, was das anstehende Wearable betrifft: So soll Samsung bei der Galaxy Watch Active 2 unter anderem auch eine EKG-Funktion und eine Sturzerkennung einbauen – wodurch die Smartwatch zu einem echten Lebensretter werden könnte.

Wie sammobile von einem Insider erfahren haben will, soll es bei der Galaxy Watch Active 2 einige Gesundheits-Features geben, die wir auch schon von der Apple Watch 4 Serie kennen. So sei eine EKG App geplant, die an eurem Handgelenk ein Elektrokardiogramm erstellt, also euren Herzrhythmus erfasst.

Dadurch können Symptome wie ein schneller, aussetzender, niedriger oder unregelmäßiger Herzschlag aufgezeichnet – und gegebenenfalls mit einem Arzt geteilt werden. Außerdem soll die Galaxy Watch im Hintergrund immer wieder gelegentlich den Herzrhythmus überprüfen und so auch Vorhofflimmern erkennen können. Das ist die häufigste Art eines unregelmäßigen Herzschlages und kann unbehandelt zu einem Schlaganfall führen.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy Watch Active

Im Ernstfall ruft die Galaxy Watch Active 2 automatisch den Notdienst

Eine weitere geplante Gesundheitsfunktion sei laut dem Bericht eine Sturzerkennung – auch diese kennen wir bereits von der Apple Watch 4. Erkennt die Galaxy Watch Active 2 während sie getragen wird einen schweren Sturz, taucht eine Warnung auf dem Bildschirm auf und das Gerät vibriert – quasi als kleiner Stups an euch.

Braucht ihr Hilfe, sollte ihr dann mit der One-Tap-Option einen Rettungsdienst kontaktieren können oder den "Alarm" ausschalten. Für den Fall, dass der Träger nach dem Sturz ohnmächtig ist oder sich nicht mehr entsprechend bewegen kann, um auf den aktivierten Alarm zu reagieren, soll die Galaxy Watch den nach einem festgelegten Zeitrazm automatisch den Notdienst rufen.

Galaxy Watch Active 2 als Lebensretter?

Dass Samsung bei dem neuen Wearable auf diese Gesundheits-Features setzt, könnte die neue Galaxy Watch Active 2 am Ende tatsächlich zu einem Lebensretter machen – wie wir es auch schon an anderen Smartwatches gemerkt haben. Besonders die Möglichkeit, einen Notruf zu setzen, rettete schon mehreren Menschen das Leben.

Erst vor kurzem sorgte eine Paddlerin für Schlagzeilen, die sich so weit vom Strand entfernt hatte, dass sie das Ufer nicht mehr erreichen konnte – dank eines Notrufes über ihre Apple Watch konnte sie sich aus dieser lebensbedrohlichen Lage befreien.