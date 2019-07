Samsung Galaxy Watch Active: Jüngste Updates werten die Uhr deutlich auf

Besitzer der Samsung Galaxy Watch Active dürfen sich über eine ganze Reihe von Verbesserungen freuen. Der Hersteller hat diese über Software-Updates nachgereicht. Unter anderem bietet die Uhr nun ein automatisches Schwimm-Tracking.

Die Samsung Galaxy Watch Active erkennt nun von selbst, wenn ihr schwimmt, und trackt dann automatisch eure Performance im Wasser. Aber nicht nur um eure Fitness, sondern auch um eure Gesundheit kümmert sich die Uhr fortan noch besser. Ihr erhaltet künftig eine Benachrichtigung, wenn eure Herzfrequenz zehn Minuten lang unter einen von euch bestimmten Wert sinkt. Damit könnte die Uhr wie die Apple Watch zum Lebensretter avancieren.

Neue Bedienung für die Galaxy Watch Active

Außerdem seien die Anweisungen zur Atmung in Samsung Health nun verständlicher. Demnach fällt es euch in Zukunft wohl einfacher, so zu atmen, wie der Hersteller es für richtig hält. Für die meisten interessanter dürfte die optimierte Bedienung sein. Neue horizontale Wischgesten vereinfachen diese nun. Um durch das App-Menü zu navigieren, wischt ihr nach dem Update nicht mehr im Kreis, sondern von einer Seite auf die andere.

Wir sind gespannt, ob der Hersteller die neuen Wischgesten beim Nachfolger beibehält. Denn die Samsung Galaxy Watch Active 2 soll eine digitale Lünette erhalten. Insofern könnte die kreisförmige Wischgeste auf der kommenden Smartwatch ein Comeback feiern.

Bixby wird nützlicher

Der "Gute Nacht"-Modus der Samsung Galaxy Watch Active erhält nun eine eigene Ansicht. Ist er aktiviert, blendet die Smartwatch keine Benachrichtigungen ein. Über die aktuelle Uhrzeit informiert sie euch nach einem Tastendruck. Ihr könnt den "Gute Nacht"-Modus aber auch euren Vorstellungen entsprechend konfigurieren.

Darüber hinaus hat Samsung seinen Sprachassistenten Bixby auf der Galaxy Watch Active mit neuen Fähigkeiten ausgestattet. Er kann nun individuelle Routinen für euer Traning anlegen oder Smart-Home-Geräte steuern, die SmartThings unterstützen. Beachtet aber: Auf der Smartwatch versteht Bixby bislang nur Englisch. Mit deutschen Sprachbefehlen kann er aktuell also nichts anfangen. Wir hoffen, dass sich dies durch ein weiteres Update bald ändert.