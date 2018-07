Galaxy Watch: Größeres Modell erhält Zertifizierung

Erst vor Kurzem berichteten wir darüber, dass die Federal Communications Commission (FCC) die Galaxy Watch zertifiziert hat. Nun ist dies auch für ein weiteres Modell der Smartwatch geschehen, berichtet PhoneArena.

Aus der letzten Zertifizierung ist nicht nur hervorgegangen, dass Samsungs kommendes Wearable Galaxy Watch heißen wird. Die Dokumente haben auch angedeutet, dass die Smartwatch ein kleineres Display besitzt als ihr Vorgänger. Schon damals vermuteten wir allerdings, dass noch ein größeres Modell auf den Markt kommen würde. Dieses hat die FCC nun ebenfalls zertifiziert. Das Display der größeren Galaxy Watch wird in der Diagonale wohl 1,3 Zoll messen und damit genauso groß sein wie der Bildschirm der Samsung Gear S3.

Zwei unterschiedlich große Ausführungen

Die andere, bereits zuvor zertifizierte Galaxy Watch besitzt dagegen ein 1,19 Zoll großes Display, was eine Abweichung von Samsungs bisheriger Modellpolitik bedeuten würde. Auch die Gear S3 gibt es zwar in zwei verschiedenen Ausführungen. Allerdings unterscheiden diese sich nicht durch unterschiedlich große Bildschirme. Möglicherweise hat sich Samsung von Apple inspirieren lassen. Denn der Konkurrent bietet die Apple Watch seit jeher in zwei unterschiedlich großen Ausführungen an.

In dem Tweet unter diesem Artikel könnt ihr euch ansehen, wie die Rückseite der großen Galaxy Watch in den Zertifizierungsdokumenten skizziert ist. Enthüllen wird Samsung die Smartwatch angeblich am 9. August 2018 – gemeinsam mit dem Galaxy Note 9 und möglicherweise auch mit einem Lautsprecher, der Bixby unterstützt.