Galaxy Watch soll gemeinsam mit dem Galaxy Note 9 erscheinen

Der Nachfolger der Samsung Gear S3 wird offenbar Galaxy Watch heißen und Ende August 2018 zusammen mit dem Galaxy Note 9 erscheinen. Das geht laut Android Authority aus einem Bericht von ZDNet Korea hervor.

Demnach werde Samsung die Galaxy Watch zunächst am 9. August vorstellen. Die Enthüllung wird wohl gemeinsam mit der Präsentation des Galaxy Note 9 auf einem sogenannten "Unpacked Event" erfolgen. Beide Geräte sollen dann am 24. August in den Handel gelangen. Dem Bericht zufolge wird die Smartwatch in zwei Versionen auf den Markt kommen, die sich hinsichtlich Größe, Design und Funktionen unterscheiden.

Zwei verschiedene Ausführungen

Worin die Unterschiede genau liegen, habe ZDNet Korea allerdings nicht verraten. Die Samsung Gear S3 gibt es ebenfalls in zwei unterschiedlichen Varianten: Außer dem Standard-Modell bietet Samsung noch eine Frontier-Ausführung an. Beide Uhren bieten allerdings den gleichen Funktionsumfang, lediglich Optik und Gewicht variieren.

Eine der interessantesten Fragen ist, welches Betriebssystem Samsung auf der Galaxy Watch installieren wird. Das Gerücht, dass sich das Unternehmen möglicherweise für Wear OS entscheidet, hält sich nach wie vor hartnäckig. Doch dem aktuellen Bericht zufolge liefert Samsung die Galaxy Watch mit der aktuellen Version von Tizen aus (4.0).

Darüber hinaus lege Samsung bei der Galaxy Watch den Fokus auf Gesundheits-Features. Das würde zu einem früheren Gerücht passen, nach dem das Wearable in der Lage sein soll, den Blutdruck seines Trägers zu messen. Auch Apple positioniert seine Smartwatch zunehmend als Gesundheits-Gadget.