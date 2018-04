Galaxy X: Faltbares Smartphone soll drei Bildschirme besitzen

Schon seit geraumer Zeit soll Samsung an einem faltbaren Smartphone arbeiten, das als "Galaxy X" bezeichnet wird. Wie das Design von diesem Modell ausfallen wird, soll sich noch entscheiden. Neuen Gerüchten zufolge soll das Gerät aber gleich drei Bildschirme mitbringen.

Das Galaxy X besitzt zwei nebeneinander liegende OLED-Bildschirme, die jeweils 3,5 Zoll in der Diagonale messen, berichtet Forbes unter Berufung auf die südkoreanische Webseite The Bell. Anscheinend kann das Smartphone also zu einem 7-Zoll-Tablet entfaltet werden. Ist das Modell zusammengeklappt, sollen Nutzer immerhin noch einen dritten OLED-Screen nutzen können, der sich wohl auf der Vorderseite befindet und ebenfalls eine Bildschirmdiagonale von 3,5 Zoll hat.

Kleiner als iPhone SE

Auseinandergefaltet könnte das Galaxy X also nur etwas kleiner als ein iPad Mini sein – und damit größer als aktuelle Smartphones wie das Galaxy S9 Plus. Werden die Screens allerdings zusammengelappt, ist offenbar selbst das Display eines iPhone SE größer. Zur Erinnerung: Das kompakte Apple-Smartphone hat einen Bildschirm, der 4 Zoll in der Diagonale misst. Sollten die Gerüchte der Wirklichkeit entsprechen, arbeitet Samsung also an einem Gerät in Tablet-Größe, das ihr ohne Probleme in die Hosentasche stecken könnt.

Im Juni 2018 will sich Samsung angeblich auf das finale Design für das Galaxy X festlegen. Dennoch bekommen wir das Smartphone wohl erst im Jahr 2019 zu sehen. Es könnte zudem schwer erhältlich sein, da offenbar nicht viele Einheiten hergestellt werden. Vor Samsung könnte noch Huawei ein entsprechendes Modell präsentieren, das Unternehmen will ein faltbares Gerät offenbar so schnell wie möglich auf den Markt bringen.