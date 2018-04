Galaxy X: Faltbares Smartphone wird womöglich schwer erhältlich sein

So könnte das Galaxy X aussehen

Schon länger ist bekannt, dass Samsung an einem faltbaren Smartphone arbeitet. Das zumindest aktuell noch als "Galaxy X" bezeichnete Gerät wird womöglich nach dessen Veröffentlichung schwer zu bekommen sein. Offenbar will Samsung das Modell nicht in großen Stückzahlen produzieren – vorerst.

Das Galaxy X wird wohl das erste faltbare Smartphone im Handel sein – sofern Huawei dem südkoreanischen Hersteller nicht zuvorkommt. Demnach ist es schwer zu sagen, wie die Nachfrage nach einem Gerät sein wird, das gefaltet werden kann, da kein Unternehmen hier Erfahrungswerte hat. Samsung soll zum Test wohl nur eine geringe Stückzahl von dem speziellen Modell herstellen, berichtet Android Authority unter Berufung auf The Bell. Schon im Oktober 2017 hieß es in der Gerüchteküche, dass Samsung so vorgehen wird.

Veröffentlichung Anfang 2019?

Noch im November 2018 soll Samsung mit der Produktion des Galaxy X starten. Anfang 2019 kommt das neue Modell demnach voraussichtlich in den Handel. Und dann könnte es schnell ausverkauft sein: Von einigen Komponenten für das Smartphone soll der Hersteller nur zwischen 500.000 und zwei Millionen Einheiten bestellt haben.

Demnach wird es wohl weniger als zwei Millionen Exemplare von dem faltbaren Gerät geben. Selbst wenn das der Wirklichkeit entspricht, könnte Samsung aber immer noch weitere faltbare Smartphones produzieren, sofern es die Nachfrage erfordert. Allerdings könnte es dadurch zu Lieferzeiten von mehreren Wochen kommen.

Design noch nicht final

Wie das finale Design des Galaxy X ausfallen wird, soll sich erst im Juni 2018 entscheiden. Noch arbeitet Samsung angeblich an zwei verschiedenen Versionen. Eine davon könnte nur nutzbar sein, wenn ihr den Bildschirm ausklappt. Und die andere Variante? Denkbar wäre ein Tablet, das ihr zu einem Smartphone zusammenfalten könnt.

Zumindest im Januar 2018 war Samsung zudem noch unzufrieden mit dem "Faltphone". Bei der Technologie selbst gab es zu diesem Zeitpunkt noch Probleme, an denen der Hersteller mit Hochdruck arbeiten wollte. Es ist unklar, ob diese Probleme mittlerweile behoben worden sind.