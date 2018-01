Galaxy X: So könnte Samsungs faltbares Smartphone aussehen

Das Galaxy X von Samsung wird Realität: Angeblich arbeitet das Unternehmen aus Südkorea bereits seit geraumer Zeit an einem faltbaren Smartphone. Neue Patentzeichnungen vermitteln nun einen guten Eindruck davon, wie das Gerät aussehen könnte.

Auf den Bildern ist zu sehen, wie das Smartphone in aus- und in eingefaltetem Zustand aussehen könnte. Sie zeigen die ungefähren Proportionen und auch das Verhältnis vom Display zum übrigen Gerät. Außerdem gut zu erkennen: die Gelenke in der Mitte des Gehäuses, die das Falten ermöglichen. Die Zeichnungen des Galaxy X wurden von der niederländischen Webseite Let's Go Digital veröffentlicht. Android Authority zufolge stammen sie von einem Patenteintrag, der bei der "World Intellectual Property Organization" (WIPO) eingegangen sein soll.

Veröffentlichung noch 2018 möglich

Das faltbare Smartphone von Samsung soll den Gerüchten zufolge einen Bildschirm bieten, der in der Diagonale 7,3 Zoll misst und OLED-Technologie verwendet. Ob das Gerät letztlich unter dem Namen "Galaxy X" erscheint, ist noch offen; Android Authority zufolge könnte es auch als Teil der "Note"-Reihe erscheinen. Der Marktstart könnte Ende 2018 oder auch Anfang 2019 erfolgen.

Samsung soll bereits seit Jahren an einem faltbaren Gerät forschen. Doch in letzter Zeit mehren sich die Hinweise darauf, dass die Entwicklung in naher Zukunft abgeschlossen sein könnte. Auf der CES 2018 soll das Unternehmen bereits einen Prototyp präsentiert haben – allerdings nur hinter verschlossenen Türen. Parallel soll Samsung auch an einem klappbaren Smartphone arbeiten.