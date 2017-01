Galaxy X1 und X1 Plus: Faltbare Smartphones sollen in China getestet werden

Erscheint ein faltbares Smartphone von Samsung unter dem Namen "Galaxy X1"? Bereits seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte dazu, dass der Hersteller aus Südkorea an Geräten arbeitet, deren Display gefaltet werden kann. Nun gibt es neue Details zu der Technologie – und dem möglichen Namen für ein Modell.

Samsung soll zwei Smartphones mit faltbarem Bildschirm unter den Codenamen "SM-X9000" und "SM-X9050" in China testen, berichtet The Android Soul unter Berufung auf einen Beitrag in dem Mikro-Blogging-Netzwerk Weibo. Dabei soll es sich um die Geräte Galaxy X1 und X1 Plus handeln. Das X1 wird angeblich mit Android 6.0.1 Marshmallow als Betriebssystem getestet, während auf dem X1 Plus bereits Android 7.0 Nougat laufen soll.

Design entspricht vorherigen Leaks

Parallel hat Patently Mobile Bilder veröffentlicht, die aus einer Patentschrift von Samsung stammen sollen. Demnach könnte das Smartphone in zusammengeklapptem Zustand als Smartphone mit zwei Displays genutzt werden – aufgeklappt hätte der Nutzer ein großes Display vor sich, das die Dimensionen eines Tablets aufweist. Bereits im Sommer 2016 gab es entsprechende Gerüchte: Demnach soll der Bildschirm in gefaltetem Zustand 5 Zoll in der Diagonale messen, in aufgeklappter Position dann 8 Zoll.

Ob es sich bei dem beschriebenen Smartphone um das "Galaxy X1" handelt, ist noch offen – ebenso, ob das mutmaßliche "Galaxy X1 Plus" vielleicht eine große Ausführung mit gleicher Technologie ist. Der Name Galaxy X geistert zumindest schon seit Mai 2016 durch die Gerüchteküche. Als Release-Datum steht aktuell die zweite Hälfte des Jahres 2017 im Raum; bis dahin werden wir voraussichtlich noch mehr zu den faltbaren Smartphones erfahren.