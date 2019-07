Galaxy Xcover 4s: So wenig kostet das Outdoor-Smartphone in Deutschland

Bei euch wird es auf der Arbeit manchmal rau oder ihr seid gerne in der Wildnis unterwegs? Dann solltet ihr euch das Samsung Galaxy Xcover 4s anschauen. Das Outdoor-Smartphone ist das jüngste Mitglied der widerstandsfähigen Galaxy-Handys – und hat einen niedrigen Preis.

In der Gerüchteküche war das Galaxy Xcover 4s bereits vor einigen Wochen Thema, nun ist es offiziell. Das Smartphone ist in Deutschland bereits erhältlich und kostet zum Release 259 Euro. Für diesen Preis bekommt ihr ein "strapazierfähiges, handliches" Smartphone, dessen 5 Zoll großes HD-Display ihr mit Handschuhen bedienen könnt, teilt der Hersteller mit. Das Handy ist also unter anderem für Handwerker geeignet; aber sicher auch für jeden Menschen, der im Alltag, beim Sport oder auf Outdoor-Ausflügen ein wirklich robustes Smartphone dabei haben möchte.

Geschützt nach Militärstandard

Das Galaxy Xcover 4s ist gemäß IP68 gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Das Gerät übersteht eine halbe Stunde unter Wasser (bis zu 1,5 Meter Tiefe). Zudem erfüllt es den US-amerikanischem Militärstandard MILSTD 810G2. Demnach ist das Smartphone unter anderem sowohl gegen niedrige als auch hohe Temperaturen, intensive Sonneneinstrahlung und mechanische Stöße gewappnet.

Das Design kennen wir bereits seit einiger Zeit. Dank der speziellen Xcover-Taste erhaltet ihr mit einem Druck schnellen Zugriff auf Apps, wie etwa die LED-Taschenlampe oder die Kamera. Letztere verfügt über eine lichtstarke Blende (F1.7) und löst mit 16 MP auf.

Laut Hersteller liefert die Kamera auch bei schwierigsten Bedingungen beste Fotos. Mit den Kameras der Premium-Smartphones wird das Galaxy Xcover 4s allerdings kaum mithalten können. Für eine Dokumentation auf dem Bau oder auf Trekking-Touren dürfte es aber reichen. Zudem soll das Handy gut und fest in der Hand liegen. Möglich macht dies eine rutschfeste Rückseite.

Austauschbarer Akku

Im Galaxy Xcover 4s arbeitet ein schnellerer Octacore-Prozessor (Exynos 7885). Diesem stehen 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB interner Speicher zur Seite. Per microSD-Karte könnt ihr den Speicherplatz auch erweitern (bis zu 512 GB). Der austauschbare Akku hat eine Kapazität von 2800 mAh und soll unter anderem eine Gesprächszeit von bis zu 23 Stunden ermöglichen.

In Deutschland gibt es das günstige Android-Smartphone in der sogenannten Enterprise Edition. Samsung versorgt sie unter anderem vier Jahre lang mit Sicherheits-Updates. Außerdem könnt ihr das Gerät dank "Knox Configure" für bestimmte Anwendungsfälle einstellen und per Fernzugriff aktualisieren.