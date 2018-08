Galaxy Note 8 und S9 erhalten bereits Sicherheitsupdate für August

Samsung hat bereits die ersten Geräte mit dem Sicherheitsupdate für August 2018 versehen. Galaxy Note 8 und Galaxy S9 erhalten die Aktualisierung schon in den ersten Regionen. Offenbar ist der Hersteller damit sogar schneller als Google selbst.

Das Galaxy Note 8 soll das Sicherheitsupdate für August 2018 bereits in Frankreich erhalten, berichtet SamMobile. Für das Galaxy S9 steht die Aktualisierung offenbar sogar schon in Deutschland zur Verfügung. Falls ihr das S9 oder das S9 Plus besitzt, könnt ihr also schon einmal in den Einstellungen eures Smartphones einen Suchlauf nach neuen Aktualisierungen starten – sofern das Gerät euch nicht schon selbst über die neue Version benachrichtigt hat.

Noch keine Angaben von Google selbst

Noch ist nicht ganz klar, wie viele Sicherheitslücken mit dem August-Update auf dem Galaxy Note 8 und Galaxy S9 gestopft werden. Samsung hat die Aktualisierung offenbar noch vor Google selbst veröffentlicht. Auf der entsprechenden Webseite des Suchmaschinenriesen sind lediglich die Informationen zum Sicherheitsupdate für Juli 2018 vorhanden, der August wird noch gar nicht aufgeführt (Stand: 3. August, 12:54 Uhr).

Allgemein können wir euch allerdings sagen, dass mit einem Sicherheitsupdate mehrere Lücken im Betriebssystem geschlossen werden – darunter auch einige kritische –, durch die sich Angreifer unter Umständen Zugriff auf euer Smartphone verschaffen können. Es ist zu erwarten, dass nach dem Galaxy S9 und Galaxy Note 8 in Kürze weitere Samsung-Geräte mit dem Update versehen werden. Besonders für aktuelle Modelle wie das S9 kann der südkoreanische Hersteller neue Versionen schnell verteilen – wegen Project Treble.