Game Awards 2018: Das sind die Gewinner

Die Gewinner der diesjährigen Game Awards stehen fest! "God of War" und "Red Dead Redemption 2" räumten die meisten Preise ab. Aber auch "Fortnite" ging nicht leer aus. Außerdem gab es noch diverse Auszeichnungen im Bereich E-Sports und spannende Ankündigungen, die wir euch in einem gesonderten Beitrag vorstellen.

Der Titel "Game of the Year" ging bei den Game Awards 2018 an "God of War" von Sony. Das jüngste Abenteuer des jähzornigen, vernarbten und tätowierten Halbgottes Kratos gewann zudem in den Kategorien "Best Action-Adventure" und "Best Game Direction". Dieser beachtliche Erfolg für das exklusiv auf PlayStation 4 erhältliche Spiel dürfte sicherstellen, dass dies nicht der letzte Teil der Reihe gewesen ist.

Vier Auszeichnungen für Rockstar

Wenig überraschend gehörte auch Rockstars Western-Epos "Red Dead Redemption 2" zu den großen Gewinnern des Abends. Das bei Metacritic mit einem Metascore von 97 bewertete Open-World-Action-Adventure zeichnete die Jury mit den Preisen für "Best Narrative", "Best Score/Music" und "Best Audio Design" aus. Die Auszeichnung "Best Performance" ging an Roger Clark, der im Spiel den Protagonisten Arthur Morgan verkörpert.

Freuen durfte sich bei den Game Awards 2018 auch Entwickler Epic Games: Deren Battle-Royale-Shooter "Fortnite" gewann die Titel "Best Multiplayer Game" und "Best Ongoing Game". Das beste Indie Game ist "Celeste" von Matt Makes Games. Das Jump'n'Run ergatterte obendrein die Auszeichnung "Games for Impact". Sonys "Astro Bot Rescue Mission" darf sich indes "Best VR/AR Game" nennen. Das Virtual-Reality-Spiel kann wohl nicht ohne Grund einen Metascore von 90 bei Metacritic vorweisen. Außerdem ist "Overwatch" als "Best E-Sport Game" prämiert worden.

Eine Auswahl weiterer Gewinner: