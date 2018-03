"Game of Thrones": Das waren Ned Starks letzte Worte

Fans von "Game of Thrones" rätseln seit fast sieben Jahren: Was waren die letzten Worte von Ned Stark, bevor er hingerichtet wurde? Zahlreiche Gerüchte machten die Runde, eine offizielle Auflösung über das gut behütete Geheimnis gab es bis jetzt nicht. Nun hat Schauspieler Sean Bean aufgelöst, was er sagte, bevor er den Serientod starb.

Zum Ende der ersten Staffel von "Game of Thrones" wurde Ned Stark von Ilyn Payne der Kopf abgeschlagen. Während der Henker zum Schwertschlag ausholte, murmelte der zum Tode verurteilte Anführer der Stark-Familie noch etwas. Was seine letzten Worte genau waren, war nicht zu verstehen und gab "Game of Thrones"-Fans entsprechend Raum für wilde Theorien. Einige vermuteten "Valar morghulis" (Valyrisch für: "Alle Menschen müssen sterben"), andere tippten auf "I kept my promise" ("Ich habe mein Versprechen gehalten"). Tatsächlich war es ein Gebet, sagte Schauspieler Sean Bean gegenüber der Huffington Post.

Das Drehbuch sah keinen besonderen Text vor, der – so wie von einigen vermutet – für die weitere Handlung relevant gewesen wäre. Sean fragte sich daher nur, wie er reagieren würde, wenn er selbst in eine solch ausweglose Situation geriete. "Du würdest wahrscheinlich beten. Du würdest wohl einfach ein paar Worte vor dich her murmeln und dich ruhig verhalten", lautete seine Antwort. Bean betete bewusst so, dass es nicht zu verstehen war, "weil ich nicht wusste, ob es die Religion in der Art damals schon gab".

Ein "Game of Thrones"-Geheimnis ist also gelüftet und ein Gerücht verpufft: Sean Bean verriet auch, dass er zur letzten Staffel im April 2019 nicht zurückkehren werde. "Ich habe davon gehört, es waren aber keine guten Quellen", so der Schauspieler. Er hätte seine Zeit bei "Game of Thrones" gehabt und einen tollen Charakter mitgestaltet. Eine Wiederbelebung ließe sich aber nur sehr seltsam erklären und es gäbe keinen Kontakt zu HBO.