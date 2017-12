Game of Thrones: Diese Fake-Dialoge machen die Serie noch besser

Game of Thrones ist natürlich schon mal ziemlich super. Aber ganz ehrlich: Etwas mehr Sarkasmus und Gemeinheit (ohne Morde!) täte der Serie nicht schlecht. Diese Fake-Dialoge versüßen uns jedenfalls den Tag.

Herrlich sarkastisch oder auch mal bitterböse und zynisch: So präsentieren sich die Fake-Zitate, die auf Pinterest die Runde machen, zum Beispiel unter den Hashtags #incorrectquotes oder #incorrectgotquotes. Welche Szenen wir hier außerhalb der Serie bestaunen dürfen und was es noch zu lernen gibt, seht ihr hier:

Diese Dialoge haben in Westeros gefehlt

Jon Snow weiß nichts. Auch nicht über Geschäfte

In your face, Jorah. In. Your. Face.

Da ist was Wahres dran

Daenerys kann ganz schön ätzend sein

Es passiert nicht oft, dass Joffrey Baratheon uns aus der Seele spricht

Das ist in der Tat sehr traurig. Schon mal drüber nachgedacht?

Witze über kleine Leute gehen immer klar

Ja, das kommt uns bekannt vor

Bescheidenheit ist alles

Du weißt nichts, Jon Snow.

Aus dem Alltag eines jeden Singles

So müde, dass es schon an Hypnose grenzt

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Noch mehr aus Westeros und Umgebung

