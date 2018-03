Game of Thrones: Ende rührt Serienstars zu Tränen

Das Finale von "Game of Thrones" könnte wohl sehr dramatisch werden. Zumindest die Schauspieler selbst waren wohl von der letzten Folge der erfolgreichen Serie stark gerührt. Was genau passieren wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Es gibt dafür aber gute Nachrichten, was weitere Projekte in dem Serien-Universum angeht.

Auf einer Konferenz haben die Verantwortlichen von dem Sender HBO ein paar Dinge zum großen Finale von "Game of Thrones" erzählt, das uns 2019 erwartet. Demnach gab es bei dem Probelesen der Skripte für die letzen sechs Folgen der Serie 15 bis 20 Minuten stehenden Applaus von den Beteiligten. Besonders das Ende habe dazu geführt, dass die Schauspieler Tränen in den Augen hatten.

Wird es viele Tote geben?

Nun ist unklar, ob die Darsteller von "Game of Thrones" wegen des bevorstehenden Abschieds von der Serie selbst traurig waren – oder ob uns viele dramatische Ereignisse erwarten werden. Es könnte durchaus sein, dass HBO im Finale noch einige beliebte Charaktere das Zeitliche segnen lässt. Immerhin kann letztendlich nur eine Person den eisernen Thron besteigen.

Aber auch nach der achten Staffel ist mit "Game of Thrones" wohl noch lange nicht Schluss: HBO plant immer noch mit drei bis fünf Spin-Off-Serien, die in Westeros und Umland spielen. Womöglich sehen wir also auch eine Zeit aus dem fiktiven Universum, in der es noch viele Drachen gegeben hat. Noch ist aber nichts bekannt, wir müssen uns also wohl überraschen lassen.

