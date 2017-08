"Game of Thrones" mit Lichtschwertern: Arya und Brienne als Jedi-Ritter

In "Game of Thrones" gibt es viele legendäre Schwertkämpfe. Das freundschaftliche Duell zwischen der zierlichen Arya Stark und der groß gewachsenen Brienne von Tarth in der vierten Episode zählt zu den bisherigen Höhepunkten der siebten Staffel. Die jüngste Tochter aus dem Stark-Clan avanciert im Trainingsduell gegen die kampferprobte Ritterin Brienne vielleicht sogar wohl zur besten Schwertkämpferin in Westeros. Noch epischer wird das Kräftemessen mit Lichtschwertern.

Ein Fan hat das Zusammentreffen der Erfolgsserie mit den aus "Star Wars" bekannten Waffen ermöglicht und den beiden Darstellern mit virtueller Bildbearbeitung zwei Lichtschwerter in die Hände gedrückt. Die Animationen sehen gut aus und so bekommt der Ausschnitt aus der Folge "The Spoils of War" einen Hauch von Jedi-Ritter. Podrick Payne, der zuvor mit Brienne trainiert hatte, ist sprachloser Zeuge des Kampfes. Das Video seht Ihr oberhalb dieses Artikels

Fanfiction im Trend

Die sogenannte Fanfiction steht bei Anhängern beider Lager hoch im Kurs. Auf YouTube wimmelt es vor Clips dieser Art. So wurde Jon Snow bereits mit einem Lichtschwert in die "Battle of the Bastards" geschickt. Das entsprechende Video findet Ihr unterhalb dieses Artikels. Zudem gibt es Fan-Poster, in denen beide Formate ineinander verschmelzen.

Der jüngste Lichtschwertkampf dürfte bei Fans beider Franchises noch mehr Lust auf ein Crossover von "Star Wars" und "Game of Thrones" machen. Ob ein solches Projekt hingegen jemals realisiert wird, ist mehr als fraglich. In knapp einer Woche wird bereits die sechste Episode der siebten Staffel von "Game of Thrones" ausgestrahlt. Diese ist rund 71 Minuten lang und dürfte einen spannenden Kampf beinhalten. Mehr Infos erhaltet Ihr in unserem Vorschau-Artikel zur Folge 6, der allerdings viele Spoiler zur vorherigen Episode beinhaltet.