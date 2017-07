"Game of Thrones" Staffel 7: Das erwartet uns in Episode 2

Über sechs Staffeln und in etlichen Handlungssträngen hat sich die Geschichte von "Game of Thrones" weiterentwickelt, um in Staffel 7 nun offenbar in einen großen Krieg zu münden. Ein Vorschau-Trailer für die zweite Episode deutet das Aufeinandertreffen erbitterter Feinde an.

Vorsicht Spoiler! Wer vor dem Anschauen der zweiten Folge von Game of Thrones Staffel 7 nichts über den Inhalt und die weitere Entwicklung des schwelenden Konflikts erfahren will, sollte sich weder das Video ansehen, noch an dieser Stelle weiterlesen.

In Essos und Westeros werden die Klingen gewetzt und eine gigantische Schlacht naht. In der Vorschau sehen wir Daenerys Targaryen und ihren Kriegsrat. Zu diesem zählen mittlerweile viele ehemalige Feinde und andere Charaktere, von denen wir zu Beginn der Serie niemals erwartet hätten, dass sie sich in Zukunft mit der Nachfahrin des verrückten Königs verbünden werden. Aber auch im Westen tut sich einiges.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Eskalation und Wiedersehen

Jon Schnee, Sansa Stark und Brienne von Tarth befinden sich hingegen im kalten Norden von Westeros und suchen ihrerseits ebenfalls Verbündete, um in die Schlacht zu ziehen. Wie aus der Vorschau hervorgeht, gestalten sich die Verhandlungen allerdings zäh, da erhebliche Zweifel an der Verlässlichkeit einer Targaryen bestehen.

In Königsmund schwört Cersei derweil ihre Gefolgschaft auf den nahenden Krieg ein und warnt vor der aufstrebenden Herrscherin aus dem Osten. Für zusätzliche Spannung sorgt ein kurzer Blick auf das überraschte Gesicht der jüngsten Stark-Tochter Arya. Wen hat das mittlerweile äußerst wehrhafte Mädchen da erblickt? Kommt es vielleicht zu einem Wiedersehen mit Gendry, dem unehelichen Sohn des verstorbenen Königs Robert Baratheon?