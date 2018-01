"Game of Thrones" Staffel 8: Arya verrät, wann es weitergeht

Maisie Williams als Arya Stark in "Game of Thrones"

Dass wir leider viel zu lange werden warten müssen, bis die achte Staffel von "Game of Thrones" erscheint, hat HBO bereits bestätigt. Einen genauen Zeitpunkt nannte der US-Sender allerdings nicht. Zumindest den Monat hat nun aber offenbar Maisie Williams verraten.

In einem Interview mit dem britischen Magazin Metro sagte die Darstellerin von Arya Stark: "Wir schließen [die Dreharbeiten] im Dezember [2018] ab und strahlen die erste Episode im April [2019] aus." Die finale Bearbeitung der "Game of Thrones"-Folgen benötige Zeit und man wolle sich auf keinen Fall zur sehr beeilen. "Wir schulden es den Zuschauern und unseren Fans, diese letzte Staffel bestmöglich zu gestalten."

Das wünscht sich Williams für Arya Stark

Darauf angesprochen, wie sie das nahende Ende von "Game of Thrones" empfinde, sagte Williams: "Es wird wirklich seltsam, die Besetzung nicht mehr regelmäßig zu sehen. Wir kommen alle so gut miteinander klar und wir sind ein so eingeschworener Haufen." Besonders an der Seite von "GoT"-Kollegin Sophie Turner sieht man Maisie Williams auch außerhalb der HBO-Serie häufiger.

Für Arya wünscht sich Maisie Williams, dass die Stark-Tochter endlich Frieden findet: "Es würde mich freuen, wenn Arya zu ihrem wahren Selbst zurückfindet und von dem Zorn und den Rachegelüsten ablässt, die sie auf ihrer Reise begleitet haben. Ich wünsche mir sehr, dass sie glücklich wird."

HBO hält sich derweil weiterhin mit einer offiziellen Aussage zum genauen Erscheinungstermin der achten Staffel von "Game of Thrones" zurück. Auf eine Anfrage von Business Insider, teilte ein Repräsentant des Senders mit, man könne lediglich bestätigen, dass es 2019 weitergehen wird. Den Monat oder gar das exakte Datum, könne man derzeit nicht preisgeben.

