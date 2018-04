"Game of Thrones": Staffel 8 bringt die ultimative Mega-Schlacht

"Brace yourself, Mega-Schlacht is coming." Wer glaubt, schon alles gesehen zu haben, wird in Staffel 8 eines Besseren belehrt – darauf lässt ein mittlerweile gelöschter Instagram-Post schließen, der so viel Pathos hat wie die Serie.

Erinnert ihr euch noch an "Die Schlacht der Bastarde"? Kleiner Scherz, natürlich erinnert ihr euch an das vielleicht Großartigste, was ihr jemals auf dem Bildschirm gesehen habt. 25 Tage lang dauerten die Dreharbeiten zur bislang größten Schlacht der Serie. Zieht euch das mal rein: 25 Tage, in denen Schwerter aneinander schlagen, 25 Tage, in denen sich tausende verfrorene Schauspieler und Komparsen in Decken gehüllt an Kaffee wärmen, Pferde mit den Hufen scharren, das Kamera-Team jeden Winkel des Treibens einfängt. Was für ein enormer körperlicher und finanzieller Aufwand! Und jetzt kommt's: Glaubt man einem – mittlerweile gelöschten – Instagram-Post von Regie-Assistent Jonathan Quinlan, war das noch gar nichts. In seinem Post bedankt er sich nämlich für den Einsatz der Crew, welche sage und schreibe 55 (!) aufeinander folgende Nächte in die größte Schlacht zog, die "Game of Thrones" je gesehen hat. Und passend zur Serie ist auch beim Post einiges an Pathos dabei.

Die wohl größte Schlacht der Fernsehgeschichte ist abgedreht

Jonathan Quinlan nutzte seinen Instagram-Account, um sich bei der Crew für ihren unermüdlichen Einsatz in allen Wetterlagen zu bedanken. Frei übersetzt lautete der mittlerweile gelöschte Post in etwa so:

"Das ist für die Drachen der Nacht.

Dafür, dass ihr 55 Nächte überstanden habt. Dafür, dass ihr die Kälte, den Schnee, den Regen, den Schlamm ertragen habt, die Schafkacke von Toome und die Winde von Magheramorne. Wenn Millionen von Menschen auf der Welt in einem Jahr diese Folge sehen, werden sie nicht wissen, wie ihr gearbeitet habt. Es wird sie nicht interessieren, wie müde ihr wart und wie schwer euer Job in den Minusgraden war.

Sie werden nur verstehen, dass sie gerade etwas sehen, das es so noch nie gegeben hat.

Und das ist euer Verdienst. Danke."

