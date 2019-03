"Game of Thrones": Staffel 8 mit längster Kampfszene der Filmgeschichte

Das Finale von "Game of Thrones" soll alles Bisherige in den Schatten stellen

So großartig wird das Finale von "Game of Thrones": Wie nun bekannt wurde, soll die achte und letzte Staffel der erfolgreichen HBO-Serie eine Besonderheit bieten. Angeblich beinhaltet sie die bisher längste Kampfszene der Film- und Fernsehgeschichte.

In Staffel 8 von "Game of Thrones" müssen sich die menschlichen Alliierten der Armee des Nachtkönigs stellen. Diese Schlacht soll eine komplette Episode einnehmen, wie Entertainment Weekly vom Set berichtet. Da einige Folgen der letzten Staffel bis zu 90 Minuten lang sein werden, erwartet die Zuschauer also tatsächlich eine Auseinandersetzung epischen Ausmaßes.

55 Drehtage für eine Folge

Diese besondere Folge der achten Staffel von "Game of Thrones" hat bereits zuvor für Schlagzeilen gesorgt. Im April 2018 dankte der Regie-Assistent Jonathan Quinlan via Instagram dem Team für 55 Nachtdrehs (!) bei Kälte, Regen und Schnee. Quinlan löschte den Post zwar kurz darauf wieder – aber die Nachricht von den enormen Strapazen machte die Runde, die das Filmteam angeblich für eine einzige Episode auf sich genommen hat.

Ein wenig müssen wir uns noch gedulden, ehe wir uns vom Ergebnis überzeugen können. Die letzte Staffel von "Game of Thrones" startet Mitte April 2019. Hierzulande zeigt Sky die HBO-Serie. Wie zuvor auch wird die jeweils aktuelle Folge einen Tag nach der US-Ausstrahlung zu sehen sein. Bleibt zu hoffen, dass der Abschied von Westeros tatsächlich "Fans zufrieden stellen wird", wie es der HBO-Programm-Chef bereits versprochen hat.