"Game of Thrones": Teaser gibt Einblick in Staffel 8 und verrät Startdatum

Mitte April 2019 startet "Game of Thrones" in seine letzte Staffel

Nun ist es endlich amtlich: HBO hat das genaue Datum bekannt gegeben, an dem die letzte Staffel von "Game of Thrones" starten wird. Der parallel veröffentlichte Teaser gibt Einblicke in die Ausgangslage der achten Staffel.

Am 14. April 2019 hat das Warten ein Ende – dann beginnt Staffel acht und damit das Ende der Erfolgsgeschichte von "Game of Thrones". Dass die finalen Folgen ab April über die Bildschirme flimmern werden, hat HBO bereits im November 2018 verraten. Der Sender hat das Datum nun zusammen mit einem Teaser-Trailer veröffentlicht – direkt vor dem Start der neuen "True Detective"-Staffel . Ihr findet am Ende dieses Artikels den offiziellen Tweet inklusive des knapp 90 Sekunden langen Videos.

Warten auf den Trailer

Im Teaser-Trailer gehen Jon Snow, Ayra Stark und Sansa Stark zusammen durch die Krypta von Winterfell. Währenddessen sind Stimmen von Charakteren zu hören, die in "Game of Thrones" bereits das Zeitliche gesegnet haben. Am Ende stehen die drei Protagonisten vor Statuen von sich selbst, während sie in Dunkelheit und Eis verschwinden.

Viele Fans auf der ganzen Welt erwarten mit Spannung die achte Staffel von "Game of Thrones". Der letzte Teaser ist noch nicht alt: Erst Anfang Januar hat HBO einen kurzen Ausschnitt veröffentlicht. Darin sehen wir Jon Snow und Ayra Stark, die in Winterfell ankommen. Vermutlich wird HBO noch ein paar Häppchen veröffentlichen, bevor es einen "richtigen" Trailer und damit echte Einblicke in die Handlung gibt.