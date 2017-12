Games 2018: Alle Erscheinungstermine für Konsole und PC

Auch in 2018 wird gezockt, bis die Knöpfe rauchen.

Schon 2017 war für Liebhaber von Konsolen- und PC-Spielen ein absolutes Rekord-Jahr. Doch es scheint, als reisst die Flut an Spiele-Highlights auch 2018 nicht ab. Wir haben eine Übersicht aller bekannten Erscheinungstermine für euch, die wir natürlich auch regelmäßig updaten. Also schaut öfter mal rein!

Gleich im Januar erwarten euch zwei absolute Hochkaräter: Die Mehrspieler-Jagd auf riesige Dinos findet mit "Monster Hunter World" endlich den Weg zurück auf die Playstation. Auch das lange erwartete Ghibli-Rollenspiel "Ni No Kuni 2" gibt zu Beginn des neuen Jahres seinen Einstand. Die Spiele, die zwar angekündigt sind, aber noch keinen genauen Erscheinungstermin haben, findet ihr unterhalb der bereits bekannten Termine. Sobald von den Herstellern weitere Angaben über etwaige Releases gemacht werden, fügen wir sie für euch sofort in diese Liste ein. Für die Empfehlungen der CURVED-Redaktion haben wir in den hier aufgelisteten Monaten jeweils das Video zum "Highlight des Monats" eingebunden. Los geht's:

Die Spiele im Januar

19.01.18: Ni No Kuni 2 – Schicksal eines Königreichs (PS4, PC)

19.01.18: Digimon Story – Cyber Sleuth (PS4, Vita)

19.01.18: Kirby Battle (3DS)

23.01.18: The Inpatient (PSVR)

25.01.18: The Seven Deadly Sins – Knights of Britannia (PS4)

26.01.18: Monster Hunter World (PS4, Xbox One, PC Version später)

26.01.18: Dragon Ball Fighter Z (PS4, PC, Xbox One)

30.01.18: Dissidia Final Fantasy NT (PS4)

Die Spiele im Februar

06.02.18: Shadow of the Colossus (PS4)

13.02.18: Kingdom Come – Deliverance (PS4, PC, Xbox One)

13.02.17: Owlboy (PS4, Switch, Xbox One)

15.02.18: Secret of Mana Remake (PS4, PC, PS Vita)

20.02.17: Metal Gear – Survive (PS4, PC, Xbox One)

27.02.18: Far Cry 5 (PS4, PC, Xbox One)

Die Spiele im März

16.03.17: The Crew 2 (PS4, PC, Xbox One)

20.03.17: Yakuza 6 – The Song of Life (PS4)

20.03.17: The Swords of Ditto (PS4, PC)

30.03.17: Vampyr (PS4, PC, Xbox One)

30.03.17: Code Vein (PS4, PC, Xbox One)

Die Spiele im April

13.04.17: We Happy Few (PS4, PC, Xbox One)

Bisher noch ohne Termin

Ace Combat 7 – Skies Unknown (PS4, PC, Xbox One)

Anthem (PS4, PC, Xbox One

Ashen (Xbox One, PC)

A Way Out (PS4, PC, Xbox One)

Battletech (PC)

Beyond Good & Evil 2 (PS4, PC, Xbox One)

Biomutant (PS4, PC, Xbox One)

Bloodstained – Ritual of the Night (PS4, PC, Xbox One, Switch, Vita)

Borderlands 3 (PS4, PC, Xbox One)

Conan Exiles (PC, Xbox One)

Crackdown 3 (PC, Xbox One)

Cyberpunk 2077 (PS4, PC, Xbox One)

Ghosts of Tsushima (PS4)

GWENT – The Witcher Card Game (PS4, PC, Xbox One)

God of War (PS4)

Darksiders 3 (PS4, PC, Xbox One)

Days Gone (PS4)

Death Stranding (PS4)

Detroit – Become Human (PS4)

Dreams (PS4)

Dragon Quest XI (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

FIFA 19 (PS4, PC, Xbox One)

Final Fantasy VII Remake (PS4, PC, Xbox One)

State of Decay 2 (Xbox One, PC)

Shen Mue 3 (PS4, PC)

Kingdom Hearts 3 (PS4, Xbox One)

Metro Exodus (PC, PS4, Xbox One)

Metroid Prime 4 (Nintendo Switch)

Minecraft – The Complete Story Mode (Nintendo Switch)

Ori and the Will of the Whisps (PC, Xbox One)

Psychonauts 2 (PS4, PC, Xbox One)

Pokémon Switch (Nintendo Switch)

Postal Redux (PS4)

Pikmin 4 (Nintendo Switch)

Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One)

Sea of Thieves (Xbox One, PC)

Strange Brigade (PS4, PC, Xbox One)

Skull & Bones (PS4, PC, Xbox One)

Spider-Man (PS4)

The Last of Us 2 (PS4)

The Walking Dead – Overkill (PS4, PC, Xbox One)

TauCeti – Unknown Origin (PS4, PC, Xbox One)

Wild (PS4, PC, Xbox One)

Hier finden sich natürlich auch einige Spiele, die es nicht mehr in das Jahr 2018 schaffen werden. Dennoch schon jetzt eine stattliche Anzahl an absoluten Hochkarätern. Sobald wir ein Spiel aus der Liste für euch einem eingehenden Test unterzogen haben, braucht ihr nur noch auf den entsprechenden Link zu klicken, um zum Review zu gelangen. Game on!