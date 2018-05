"Games with Gold": Das sind die Gratis-Spiele im Juni

Im Juni 2018 erwarten euch mit "Games with Gold" mal wieder neue Gratis-Spiele. Welche Titel ihr dieses Mal auf eure Xbox holen könnt, hat Microsoft jetzt verraten. Um in den Genuss der kostenlosen Spiele zu kommen, wird lediglich ein Abonnement bei Xbox Live Gold benötigt.

Den kompletten Juni über steht euch beispielsweise "Assassin’s Creed Chronicles: Russia" zum Download bereit. Im letzten Kapitel der Chronicles-Trilogie schlüpft ihr in die Rolle von Nikolai Orelov. Den Titel gibt es – genauso wie "Smite: Gold Bundle" – nur auf der Xbox One. "Smite" ist eigentlich ohnehin kostenlos, es taucht allerdings als Teil von "Games with Gold" auf, da Microsoft euch In-App-Einkäufe im Wert von mehr als 100 Euro schenkt. Zu den zusätzlichen Inhalten zählen unter anderem zwanzig Götter und über fünfzig Bonusgegenstände wie Skins und Caster-Pakete. Das Bundle ist vom 16. Juni bis 15. Juli verfügbar.

Sonic und Indiana Jones

Rasant wird es bei "Sonic & All-Stars Racing Transformed". Begleitet Sonic und mehr als 20 legendäre Sega-Charaktere und verwandelt eure Fahrzeuge während der Fahrt in Flugzeuge, Boote oder Autos. Richtung Ziel geht es mit eurer Figur über Land, zu Wasser und in der Luft. Das Game ist vom 1. bis 15. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

"Lego Indiana Jones 2: Die Neuen Abenteuer" könnt ihr vom 16. Juni bis 30. Juni ebenfalls auf der Xbox 360 und dank der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One herunterladen. Kämpft euch als Lego-Figur durch die berühmtesten Szenen der vier "Indiana Jones"-Filme. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eigene Level bauen. Für wenige Tage stehen euch zudem noch einige "Games with Gold"-Titel aus dem Mai zum Gratis-Download bereit. Tipp: Wenn ihr die Games eurer Spielebibliothek hinzufügt, könnt ihr sie auch später noch herunterladen und zocken.