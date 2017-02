Games with Gold: Das sind die kostenlosen Spiele für die Xbox One im März

Microsoft hat die kommenden "Games with Gold" für die Xbox bekanntgegeben. Alle Xbox-Spieler, die Mitglied bei Xbox Live Gold sind, können diese vier Spiele im März kostenlos über den Marktplatz ihrer Konsole herunterladen.

Microsoft hat verraten, welche Spiele im März das "Games with Gold"-Programm durchlaufen. Dabei handelt es sich um ein Angebot an Abonnenten von Xbox Live Gold, die jeden Monat neu ausgewählte Spiele kostenlos auf ihre Xbox-Konsolen herunterladen können.

Von verrückten Malern und sympathischen Antagonisten

Ab 1. März stehen Layers of Fear und Borderlands 2 zum Download bereit. Gruselfans erleben in Layers of Fear, was es bedeutet, als psychisch labiler Künstler dem Wahnsinn zu verfallen. Besessen von dem Gedanken, sein Meisterwerk zu vollenden, verliert er nach und nach den Bezug zur Realität, was sich zunehmend stärker in der Spielwelt widerspiegelt. Layers of Fear kann in der Zeit vom 1. bis zum 31. März auf die Xbox One heruntergeladen werden.

Gearbox' Borderlands 2 ist ein Ego-Shooter, der besonders im Koop-Modus mit Freunden für lange Zeit begeistern kann. Verschiedene Charakterklassen mit eigenen Fähigkeiten und eine Vielzahl an Waffen und Ausrüstungen sorgen für reichlich Abwechslung beim Kampf gegen den sympathischen Antagonisten Handsome Jack. Borderlands ist ebenfalls ab 1. März, allerdings nur bis 15. März verfügbar. Das Spiel ist abwärtskompatibel, lässt sich also sowohl auf der Xbox One als auch auf der Xbox 360 herunterladen.

Monsterjagd und Pixelshooter

Evolve Ultimate Edition stellt Eure Freundschaft auf die Probe. In dem asymmetrischen Mehrspielertitel treten vier Freunde als Jäger gegen einen weiteren als Monster an. Was zunächst nach einer unfairen Ausgangssituation klingt, setzt jede Menge taktische Zusammenarbeit voraus. Denn das Monster wächst – und mit ihm seine Fähigkeiten. Evolve Ultimate Edition könnt Ihr Euch ab dem 16. März bis zum 15. April auf Eure Xbox One laden.

Das Quartett komplett macht Heavy Weapon. Fans klassischer Arcade-Shooter dürften am Retro-Stil und der Shoot-Em-Up-Mechanik ihre Freude haben. Aber lasst Euch von der Pixeloptik nicht täuschen: Auf dem Bildschirm geht es ordentlich zur Sache. Herunterladen könnt Ihr Heavy Weapon im Zeitraum vom 16. bis 31. März.

Übrigens lohnt es sich, die Spiele Eurer Bibliothek hinzuzufügen, solange sie kostenlos sind – selbst wenn Ihr sie nicht gleich spielen wollt. Anders als bei PS Plus für die PlayStation 4 können Xbox-Spieler die Titel nämlich auch nach Ablauf der Mitgliedschaft herunterladen und spielen, wenn sie in der Bibliothek gespeichert wurden.