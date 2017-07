Games with Gold: Das sind die kostenlosen Xbox-Spiele im August

Zeit für neue Spiele: Microsoft veröffentlicht die Games with Gold für den August. Darunter Platinum Games' Hit "Bayonetta".

Mit der Bekanntgabe der Gratis-Spiele für Goldmitglieder beendet Microsoft das Rätselraten für einen weiteren Monat. Schon vor der offiziellen Nennung waren im Netz Leaks zu dem vermeintlichen Spiele-Lineup aufgetaucht. Wie sich nun herausstellt, lagen diese falsch.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Die vier Spiele im Überblick:

Slime Rancher (Xbox One, 1. bis 31. August)

Trials Fusion (Xbox One, 16. August bis 15. September)

Bayonetta (Xbox 360 und One, 1. Bis 15. August)

Red Faction: Armageddon (Xbox One und 360, 16. Bis 31. August)

Durch das "Games with Gold"-Programm sparen Xbox-Spieler im August 89 Dollar gegenüber dem Einzelkauf der Titel. Um das Angebot nutzen zu können, bedarf es einer aktiven Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live.

Gratis-Spiele und Multiplayer

Der kostenpflichtige Service gewährt nicht nur Zugriff auf jeden Monat neue kostenlose Spiele, sondern ist darüber hinaus notwendig, um auf der Xbox One und 360 online spielen zu können. Von den vier im August verfügbaren Spielen bieten "Trials Fusion" und "Red Faction: Armageddon" Mehrspielmodi. Anders als bei Sony PlayStation können die einmal heruntergeladenen Spiele auch dann gespielt werden, wenn die Mitgliedschaft pausiert oder beendet worden ist.

Aktuell stehen noch "Grow Up" (Xbox One, bis 30. Juli), "Runbow" (Xbox One, bis 15. August) und "Lego Pirates of the Caribbean" (Xbox 360 und One, bis 30. Juli) kostenlos zum Download bereit.