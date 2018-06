"Games with Gold": Das sind die kostenlosen Xbox-Spiele im Juli 2018

Microsoft hat die Namen der "Games with Gold"-Spiele für den neuen Monat vorgestellt. Im Juli stehen für Abonnenten von Xbox Live Gold wieder vier Gratis-Titel zum Download bereit, darunter ein Arcade-Kampfspiel und ein Stealth-Shooter.

Das Juli-Highlight ist "Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction": Im sechsten Teil der Stealth-Reihe werdet ihr abermals zum legendären Sam Fisher. In einem Koop-Modus schlüpft ihr zudem mit einem Freund in die Haut von zwei Agenten, um gemeinsam durch spezielle Level zu schleichen und Gegner lautlos auszuschalten. Der Titel ist vom 16. bis 31. Juli für die Xbox 360 erhältlich. Dank der Abwärtskompatibilität ist das Game auch auf der Xbox One spielbar.

"Virtua Fighter" mit neuer Kampftechnik

Auf die Mütze gibt es in "Virtua Fighter 5 Final Showdown", das vom 1. bis 15. Juli erhältlich ist. In dem Spiel, das im Vergleich zu seinen Vorgängern eine neue Kampfmechanik und neue strategische Ausweichmöglichkeiten enthält, stehen euch 17 Charaktere der legendären Kampfspiel-Reihe zur Verfügung. Der Titel ist ebenfalls auf beiden Konsolen spielbar.

Exklusiv für die Xbox One könnt ihr in diesem Monat zudem den Shooter "Assault Android Cactus" (1. bis 31. Juli) und das Rätselspiel "Death Squared" (16. Juli bis 15. August) gratis herunterladen. Zudem stehen euch für kurze Zeit noch einige "Games with Gold"-Titel aus dem Juni zum kostenlosen Download parat, darunter ein "Smite: Gold Bundle" mit speziellen Inhalten im Wert von 100 Euro.