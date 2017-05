Games with Gold: Das sind die kostenlosen Xbox-Spiele im Juni

Macht Platz auf den Festplatten Eurer Xbox One oder Xbox 360: Microsoft hat die kostenlosen Games with Gold für Juni 2017 vorgestellt. Ihr dürft unter anderem schleichen und hacken.

Obwohl es draußen langsam Richtung Sommer geht, lockt Microsoft auch zum 1. Juni 2017 wieder mit Gratis-Titeln vor die Konsole. Es gibt je zwei Titel für die Xbox One und die Xbox 360. Letztere könnt Ihr dank der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One zocken.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Jump'n'Run und Hacker-Action für Xbox One

Den Anfang macht "SpeedRunners" für die Xbox One. Dieses Multiplayer-Spektakel verbindet klassisches Jump'n'Run mit Rennspielelementen. Das Ziel: Ihr müsst vor Euren Freunden am Ende des Levels ankommen. Um Mitspieler abzuhängen, könnt Ihr auf diverse Gadgets zurückgreifen. Das Spiel steht vom 1. bis zum 30. Juni 2017 zum Download bereit.

Vom 16. Juni 15. Juli könnt Ihr Euch zusätzlich "Watch Dogs"auf die Xbox One herunterladen. In dem Game übernehmt Ihr die Rolle eines Hackers, den Ihr im GTA-Stil durch eine Stadt bewegt. Anders als in Rockstars Open-World-Titel habt Ihr in "Watchdogs" aber diverse Vorteile. So könnt Ihr zum Beispiel das Verkehrsleitsystem hacken und dadurch alle Ampeln für Euch auf grün schalten. Praktisch!

Historisches und Fantastisches für die Xbox 360

Besitzer einer Xbox 360 dürfen sich vom 1. bis zum 15 Juni über "Assassin's Creed 3" freuen. Anders als im zweiten Teil seid Ihr nun nicht mehr im Italien des 15. Jahrhunderts unterwegs. Stattdessen erlebt Ihr als Desmond Miles im Animus die Erinnerungen Eures Vorfahren Connor, der zu Zeiten der Amerikanischen Revolution und des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges gelebt hat. Obwohl die Gegner und Waffen nun andere sind, stehen Schleichen und Meuchelmord immer noch ganz oben auf der Tagesordnung.

Abgelöst wird "Assassin's Creed 3" von "Dragon Age: Origins". Das Spiel entführt Euch in die fiktive Welt mittelalterliche Welt Thedas. Ihr schließt Euch mit Eurem Charakter einer uralten Instanz, den grauen Wächtern, an und müsst nicht nur das vom Bürgerkrieg gebeutelte Land vereinen, sondern auch den finsteren Erzdämon und seine Schergen besiegen. Vom 15. bis 30. Juni gibt's das Game gratis.

So bekommt Ihr die Games

Noch bis zum 31. Mai könnt Ihr "Giana Sisters: Twisted Dreams - Director‘s Cut" (Xbox One) und "Lego Star Wars: The Complete Saga" (Xbox One und Xbox 360) herunterladen. "Lara Croft and the Temple of Osiris" (Xbox One) bietet Microsoft noch bis 15. Juni an.

Um am "Games with Gold"-Programm teilzunehmen, braucht Ihr eine aktive Goldmitgliedschaft bei Xbox Live. Habt Ihr die, könnt Ihr getrost jedes Spiel zu Eurer Bibliothek hinzufügen, auch ohne die Titel herunterzuladen. Anders als bei PS Plus ist das auch nach dem Verschwinden der Games aus den Stores noch möglich.