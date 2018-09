"Games with Gold": Das sind die kostenlosen Xbox-Spiele im Oktober 2018

Abonnenten von Xbox Live Gold erhalten jeden Monat kostenlos Spiele ("Games with Gold") für ihre Konsole. Nun ist bekannt, um welche Titel es sich im Oktober 2018 handelt. Wie üblich gibt es jeweils zwei Spiele für die Xbox One und die Xbox 360 gratis.

Für die Xbox One könnt ihr euch vom 1. bis zu 31. Oktober 2018 "Overcooked!" kostenlos sichern. Microsoft beschreibt den Titel als "Koop-Kochspiel für bis zu vier Spieler". Zusammen mit anderen virtuellen Köchen ist es eure Aufgabe, leckere Gerichte zuzubereiten und sie den Gästen aufzutischen. Dabei können euch nicht nur mangelnde Kochkünste einen Strich durch die Rechnung machen: Lange Wartezeiten toleriert die Kundschaft ebenfalls nicht.

"Victor Vran" und "Hitman: Blood Money"

Der zweite Xbox-One-Titel unter den "Games with Gold" ist "Victor Vran". In dem Action-RPG schlüpft ihr in die Rolle eines Dämonenjägers. Euren Charakter könnt ihr selbst erstellen und im Kampf gegen die Kreaturen des Bösen auf acht unterschiedliche Waffentypen und diverse Spezialkräfte zurückgreifen. Gerade Fans von "Diablo" dürften an "Victor Vran" Gefallen finden. Herunterladen könnt ihr den Titel vom 16. Oktober bis zum 15. November.

Außerdem gibt es zwei Xbox-360-Spiele kostenlos, die ihr aber auch auf der aktuellen Microsoft-Konsole zocken könnt. Vom 1. bis zum 15. Oktober ist "Stuntman: Ignition" verfügbar, in dem euch eure Fahrkünste zum berühmtesten Stuntman Hollywoods machen sollen. Vom 16. bis zum 31. Oktober wartet darüber hinaus "Hitman: Blood Money" auf euch. Hier seid ihr wie im bald erscheinenden "Hitman 2" als Auftragskiller unterwegs.