Games with Gold: Das sind die kostenlosen Xbox-Spiele im September

Auf der Gamescom 2017 zeigte Microsoft den Vorzeigetitel "Forza Motorsport 7". Im September verschenkt der Hersteller den fünften Teil nun an Gold-Mitglieder.

"Forza Motorsport 5" gehörte 2013 zu den Launchtiteln der Xbox One. Das ausschließlich auf der Microsoft-Konsole spielbare Rennspiel beinhaltet über 200 originalgetreue Fahrzeuge und mehr als 17 Rennstrecken.

Die Spiele im Überblick:

Forza Motorsport 5: Racing Game of the Year Edition (Xbox One, 1. bis 30. September)

Oxenfree (Xbox One, 16. September bis 15. Oktober)

Hydro Thunder Hurricane (Xbox 360 und Xbox One, 1. bis 15. September)

Battlefield 3 (Xbox 360 und Xbox One, 16. bis 30. September)

In Summe sparen Xbox-Spieler durch das "Games with Gold"-Programm im September 90 Euro gegenüber dem Einzelkauf. Eine aktive Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live ist Voraussetzung, um an der Aktion teilnehmen zu können. Habt Ihr die Spiele einmalig zu Eurer Spielebibliothek hinzugefügt, könnt Ihr sie auch dann noch spielen und erneut herunterladen, wenn Ihr das Gold-Abo beendet oder pausiert habt. Bei Sonys Pendant, PS Plus für PlayStation, sind die Spiele an ein laufendes Plus-Abo gebunden.

Von den vier kostenlosen Titeln aus dem August können derzeit noch heruntergeladen werden: "Slime Rancher" (Xbox One, bis 31. August), "Trials Fusion" (Xbox One, bis 15. September) und "Red Faction: Armageddon" (Xbox One und 360, bis 31. August).