Games with Gold: Diese Xbox-Spiele sind im September kostenlos

Besitzer einer Xbox One oder Xbox 360 mit einer Gold-Mitgliedschaft dürfen sich wieder auf kostenlose Spiele freuen. Microsoft hat die neuen Gratis-Titel für September 2018 angekündigt – und die versprechen auch für Koop-Freunde einigen Spielspaß.

Wie üblich spendiert Microsoft mit den Games with Gold zahlenden Gold-Mitgliedern jeweils zwei kostenlose Spiele für Xbox One und Xbox 360. Die neuen Titel für die aktuelle Konsole sind "Prison Architect" und "Livelock". Spieler mit einer Xbox 360 erhalten "LEGO Star Wars 3: The Clone Wars" und die "Sega Vintage Collection: Monster World". Wie immer können Xbox-One-Besitzer dank der Abwärtskompatibilität ihrer Konsole auch auf die beiden Xbox-360-Titel zugreifen.

Inklusive Koop-Spaß

Bei "Prison Architect" handelt es sich um eine Simulation, in der ihr die komplette Verwaltung eines Gefängnisses übernehmt. Ihr errichtet neue Gebäude und kümmert euch um die Versorgung sowie das nötige Personal. Das Spiel ist vom 1. bis zum 30. September für Gold-Mitglieder kostenlos. Sonst beträgt der Preis 29,99 Dollar. "Livelock" ist ein Twin-Stick-Shooter, der sonst 9,99 Dollar kostet und bis zu drei Spieler gemeinsam in einem Krieg gegen Maschinen kämpfen lässt. Kostenlos ist es vom 16. September bis zum 15. Oktober.

"LEGO Star Wars 3: The Clone Wars" könnt ihr alleine oder zu zweit spielen. Im putzigen LEGO-Look treten die Helden im Comic-Stil der "Star Wars"-Serie "The Clone Wars" gegen die Armee der Separatisten an und erleben zahlreiche Abenteuer. Kostenlos verfügbar ist es vom 1. bis zum 15. September. Wer klassische Action-Rollenspiele liebt, wird sich über die "Sega Vintage Collection: Monster World" freuen. Sie enthält gleich drei Titel der Wonder-Boy-Serie und außerdem das Spiel Monster World IV, das bisher nur in Japan veröffentlicht wurde. Es ist vom 16. bis zum 30. September für Gold-Mitglieder kostenlos verfügbar. Besser oder schlechter als die Games with Gold im August? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.