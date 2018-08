Gamescom 2018, Tag 2: Neue Trailer und Details zu FIFA 19 & Co.

Das PR-Karussell auf der Gamescom dreht sich auch am zweiten Tag der vielbesuchten Spielemesse in Köln fleißig weiter: So bekommt ihr einen Einblick in den neuen Story-Modus von "FIFA 19", Details zur Spielwelt von "The Division 2" und das abgedrehte DNA-Action-Rollenspiel "Biomutant" stellt sich in einem weiteren Trailer vor.

Die Besucher schwitzen sich einen Wolf und quetschen sich dicht an dicht durch die überfüllten Messehallen. Umso besser, dass ihr einfach euer Smartphone nutzen und auf CURVED surfen könnt, um euch die News des zweiten Tages der Gamescom zu geben und dabei ein Kaltgetränk zu genießen. Wir haben die spannendsten Neuigkeiten für euch herausgesucht.

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

Neuer Trailer für "Biomutant"

Gerade erst auf den Sommer 2019 verschoben gibt es immerhin einen brandneuen Trailer zum ungewöhnlichen Action-Rollenspiel "Biomutant" von THQ Nordic. Das wandelbare Oppossum stellt sich dabei den verrückten Widersachern der Spielwelt und zeigt was es neben ein paar durchschlagenden Kung-Fu-Moves sonst noch so auf dem Kasten hat. "Biomutant" erscheint für PC, PS4 und Xbox One.

Releasetermin für "Devil May Cry 5"

Fans sind verzückt, denn der neue Teil des stylish-coolen Action-Reißers "Devil May Cry" wird wieder von Capcom selbst entwickelt und zeigt sich auf der Gamescom mit satten 15 Minuten Gameplay aus der fast fertigen Version. Auch einen genauen Erscheinungstermin gibt es für die kunterbunte Dämonen-Klopperei: Am 8. März 2019 darf auf den Konsolen und dem PC losgeprügelt werden.

Die Welt von "The Division 2"

Am 15. März 2019 gibt es endlich neues Futter für Fans des grafisch beeindruckenden "The Division". Neben zahlreichen Gameplay-Verbesserungen soll nun auch die Spielwelt deutlich dynamischer sein und euch so mehr Möglichkeiten im Kampf gegen schwer gepanzerte Unholde bieten. Der neue Trailer zeigt eindrucksvoll, mit welchen sinnvollen Änderungen die neue Spielumgebung in Washington D.C. aufwarten kann.

Gameplay zu "Resident Evil 2 Remake"

Wenn es am 29. Januar wieder nach Raccoon City geht, um der Zombieplage Herr zu werden, wird dies wohl ein Ausflug der etwas unangenehmeren Art. Nicht nur die vollkommen erneuerte Optik, sondern auch die ekelhaft genial dargestellten Zombies und Mutanten machen Leon S. Kenney und Claire Refield im neuen Gameplay-Trailer das Leben schwer. Das Remake von "Resident Evil 2" kommt für PC, PS4 und Xbox One.

FIFA 19 und der Story-Modus

Wie im neuen Trailer zum überarbeiteten Story-Modus von "FIFA 19" klar zu erkennen, dürft ihr wohl die Geschicke von drei aufstrebenden Spielern gleichzeitig steuern. Dabei überkreuzen sich die Wege der Aspiranten sogar stellenweise und auch eure Entscheidungen tragen maßgeblich zur Entwicklung eurer Spieler bei. "FIFA 19" erscheint am 29. September 2018 für alle Systeme.