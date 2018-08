Gamescom Awards 2018: Das sind die besten Spiele

Nun ist bekannt, welche Spiele bei den Gamescom Awards 2018 einen Preis erhalten haben. Die ersten Gewinner wurden nun auf der Messe bekannt gegeben. Viele Sieger sind allerdings keine große Überraschung.

In der Kategoriegruppe "Genre" wurde etwa "Forza Horizon 4" als bestes Rennspiel ausgezeichnet. "Bestes Rollenspiel" ist "Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition": Ein klassisches RPG mit vielseitigen rundenbasierten Kämpfen, das sogar einen Koop-Modus bietet. Zum besten Add-on wurde die Erweiterung "Destiny 2: Forsaken" gekürt, die bereits am 4. September 2018 erscheint.

Puzzlespiel gewinnt in zwei Kategorien

Bei den Gamescom Awards 2018 ist "Sekiro: Shadows Die Twice" als bestes Actionspiel gewählt worden, in der Kategorie "Casual Game" hat "Team Sonic Racing" gesiegt, das beste Familienspiel ist "Super Mario Party". Im Bereich "Strategie" hat sich "Total War: Three Kingdoms" durchgesetzt, das beste Sportspiel ist (womöglich wenig überraschend) "FIFA 19". Zum besten Online-Spiel wurde "Call of Duty: Black Ops 4" erklärt. Als bestes Puzzle-Spiel gilt "Ori and the Will of the Wisps".

Letztgenannter Titel hat sogar gleich zweimal gewonnen: In der Kategoriegruppe "Plattform" wird "Ori and the Will of the Wisps"auch als bestes Spiel für die Xbox One geführt. Das beste Spiel für die PlayStation 4 ist hingegen "Spider-Man" – das Game erscheint bereits am 7. September 2018 für die Sony-Konsole. Als bestes Spiel für die Nintendo Switch wurde "Super Smash. Bros" gewählt, als bestes Computerspiel gilt "Anno 1800". Zuletzt ist "Shadowgun War Games" Sieger in der Kategorie "Best Mobile Game". Am 25. August 2018 wird sich noch klären, welches der genannten Spiele noch den Preis "Best of Gamescom" erhält.