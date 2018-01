CES 2018: Neuer Gaming-Beamer kann zwei Bildsignale parallel anzeigen

Nie wieder Split-Screen: Auf der CES 2018 in Las Vegas ist ein Beamer zu sehen, der vor allem Gamer-Herzen höher schlagen lassen dürfte. Mit diesem können Bilder so auf eine Fläche an der Wand projiziert werden, dass je nach Blickwinkel nur eines der beiden zu sehen ist. Damit müssten sich zwei Spieler für lokale Gaming-Sessions nicht mehr einen einzigen Bildschirm teilen.

Der Beamer stammt von dem Start-up-Unternehmen MirraViz, das sein Gadget auf der Consumer Electronics Show (CES) 2018 vorgeführt hat. Wer direkt hinter einem von zwei Beamern steht, sieht nur das von diesem projizierte Bild; bei einer Bewegung in die Mitte sind dann beide Projektionen zu sehen, wie The Verge berichtet. Einen Eindruck von der Funktionsweise vermittelt das kurze Video, das ihr über dem Artikel findet.

Für Gaming geeignet

Die Technologie ist direkt in das Multilayer-Projections-Display des Beamers eingebaut, der unter dem Namen "MultiView Screen" angeboten wird. Offenbar nutzt er die besonderen Eigenschaften einer reflektierenden Projektionsfläche, mit einfallenden Lichtstrahlen umzugehen. Dabei spielt der Winkel der Lichtstrahlen eine entscheidende Rolle: Damit die Nutzer an verschiedenen Punkten des Raumes auch unterschiedliche Bilder sehen können, muss das Licht jeweils auch aus dieser Richtung kommen.

Ein "MulitView- Screen"-Projektor von MirraViz kostet aktuell 499 Dollar. Um den Effekt der beiden Bilder erreichen zu können, benötigt ihr allerdings zwei Beamer. Speziell für Gamer bietet das Unternehmen ein Bundle an, das neben den Projektoren auch ein High-End-Audio-Setup und zwei Stühle beinhaltet. Der Preis liegt hier bei 3000 Dollar.