Garmin fēnix 5 Plus: Drei neue Smartwatches für Sportbegeisterte offiziell

Garmin hängt ein volles Paket an Features an euer Handgelenk: Die Garmin fēnix 5 Plus gilt als High-End-Multisport-Uhr und eignet sich sowohl als Trainingsbegleiter als auch smarte Alltagsuhr. Es gibt drei Varianten der Smartwatch, die sich in einigen Details unterscheiden.

Die Smartwatch verfügt über ein hochauflösendes, 1,2 Zoll großes Chroma Farbdisplay und QuickFit Armbänder. Diese ermöglichen einen schnellen Tausch – ohne Werkzeug. Im Vergleich zur letzten Generation bietet die Smartwatch einen integrierten Musikspeicher für bis zu 500 Songs. Garmin Pay ist dank eines integrierten NFC-Chips verfügbar. Das zuletzt vorgestellte Feature verwandelt eure Uhr in einen Geldbeutel.

Warnung vor dem Anstieg

Auf dem Wearable ist außerdem eine vorinstallierte Europakarte mit Trendline Popularity Routing. Das Feature soll euch helfen, die besten Routen zu finden. Zudem gibt es zahlreiche vorinstallierte Aktivitätsprofile. Eine Climbpro-Funktion informiert euch während des Trainings vor einem bevorstehenden Anstieg und eure Herzfrequenz wird direkt am Handgelenk gemessen.

Die Garmin fēnix 5 Plus ist ab 699,99 Euro, zum selben Preis gibt es auch eine etwas schlankere Version des Wearables, die den Namen fēnix 5S Plus trägt. Das Gehäuse der letztgenannten Variante ist mit 42 mm Durchmesser rund 5 mm kleiner als das des Standardmodells. Allerdings hält die Batterie im Smartwatch-Modus laut Hersteller "nur" 7 Tage durch. Die normale Version kommt auf 12 Tage.

Das absolute Top-Modell ist die Garmin fēnix 5X Plus. Ihr Gehäuse ist 51 mm groß und der Akku hält wohl bis zu 20 Tage. Die Uhr kostet mindestens 849,99 Euro. Inklusive eines integrierten "Puls Ox"-Sensors, der eure Blutsauerstoffsättigung überwacht, kostet die Smartwatch 1149,99 Euro. Insgesamt gibt es die Smartwatches der fēnix-5-Reihe in 15 verschiedenen Varianten. Alle Modelle der Serie sind bis zu 100 Meter wasserdicht und ab sofort erhältlich.