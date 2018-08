Garmin präsentiert den vívosmart 4 mit Body Battery und Pulse-Ox-Messung

Garmins vivosmart 4 kommt etwas abgerundet und noch smarter in vier Farben daher.

Passendes Produkt Garmin vivosmart 3

Verbesserte Schlafanalyse dank Pulse Ox-Messung

Der vívosmart 4 ist ähnlich schlank und leicht wie sein Vorgänger, dem vívosmart 3 , wirkt nur etwas abgerundeter und überrascht mit Metallelementen. Genug Platz für ein helles Touchdisplay bleibt trotzdem. Neben den bekannten Funktionen wie Fitnesstracking Schritt-, Stockwerk- und Kalorienzähler, Herzfrequenzmessung, Stress- sowie Fitnesstests dank VO2max und natürlich Smart Notifications verfügt die vívosmart-Neuauflage über einen neuen Index, der sich Body Battery nennt: Der soll über das aktuelle Stresslevel, die Herzfrequenz-Variabilität, die Schlafqualität sowie die Aktivität eine Bewertung zur körperlichen Verfassung des Nutzers mit entsprechenden Empfehlungen abgeben. Sei es, sich mehr zu entspannen oder zu bewegen oder beim Sport einen Gang runter zu schalten. Dadurch könnten Nutzer leichter Muster erkennen und in bestimmten Lebens- und Verhaltensweisen besser reagieren und Alltag und Training cleverer planen.Auch die Nachtruhe hat einen höheren Stellenwert erhalten und so hat Garmin das Schlaftracking optimiert: Es erfasst die Bewegung im Schlaf und die entsprechende REM-Phasen. Mit der neuen Pulse Ox-Funktion kann der vívosmart 4 bis zu vier Stunden lang den Sauerstoffgehalt des Blutes im Schlaf erfassen. Nach dem Aufwachen können Nutzer ihre Statistiken in der kostenlosen Garmin Connect Mobile App einsehen.

Die Sport-Features des vívosmart 4

Verfügbarkeit und Preis

Garmins vivosmart 4 kommt etwas abgerundet und noch smarter in vier Farben daher. (© 2018 Garmin Deutschland GmbH)

Laut Hersteller soll die Akkuleistung bis zu sieben Tage reichen. Außerdem ist der Fitnesstracker wasserdicht bis zu 50 Meter. Dank der smarten Funktionen können Nutzer beim Laufen Musik über das Armband steuern. Das unterstützt verschiedene Sportarten und trackt unter anderem Joggen und Fahrradfahren indoor wie outdoor, Krafttraining oder Schwimmen. VO2max ordnet, wie ihr es vielleicht schon von Garmin kennt, die persönliche Ausdauerleistung ein und beim Training analysiert das Wearable euer Fitnessalter.Ihr bekommt den vívosmart 4 ab September in vier verschiedenen Farben (Schwarz, Hellgrau/Silber, Dunkelrot/Roségold, Hellblau/Silber) mit metallischen Akzenten in Silber, Roségold und Schwarz für 139,99 Euro (UVP).

Passend zum Herbst hat Garmin zudem seine Hybrid-Smartwatch vívomove HR, die GPS-Laufuhr Forerunner 645 Music und die GPS-Multisport-Smartwatch vívoactive 3 Music mit roségoldenen Akzenten neu herausgebracht. Die Modelle mit dem Zusatz Music machen das Smartphone dank eigenem Musikplayer beim Sport überflüssig und bieten Speicherplatz für bis zu 500 Songs sowie eine Offline-Nutzung des Streamingdienstes Deezer. Auch mit Garmin Pay sind beide Modelle ausgestattet und ermöglichen so das mobile Bezahlen.