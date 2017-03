Gboard für Android schlägt nun Emojis und GIFS vor und übersetzt

Google spendiert seiner Tastatur-App neue Funktionen: Gboard hat unter Android ein Update erhalten, das unter anderem Vorschläge für GIFs und Emojis mitbringt. Praktisch ist zudem die Möglichkeit, sich einen Text während der Eingabe direkt übersetzen zu lassen.

Nach dem Update von Gboard seht Ihr nun Emojis und GIFS in der Leiste mit den Vorschlägen, während Ihr einen Text eingebt. Als Beispiel zeigt Google in seinem offiziellen Blog ein Android-Smartphone, auf dem das Wort "Sushi" geschrieben wird – und das entsprechende Bild in den Vorschlägen auftaucht. Unterstützte Apps für das Feature sind zum Beispiel der Facebook Messenger, Snapchat und die Google-Apps Allo sowie Hangouts.

Gboard als Simultan-Übersetzer

Die Tastatur-App kann aber unter Android nach dem Update noch mehr: So könnt Ihr Euch zum Beispiel den Text, den Ihr gerade eingebt, direkt in eine andere Sprache übersetzen lassen. Die Übersetzung wird dann direkt oberhalb Eurer Eingabe angezeigt und verändert sich in Echtzeit, während Ihr tippt. Um das "Google Translate"-Feature zu aktivieren, müsst Ihr lediglich das Übersetzungs-Icon im "Schnell-Suche-Menü" antippen sowie die Sprachen angeben.

Nach dem Update soll außerdem die Spracheingabe besser funktionieren als zuvor – und der Wechsel zur klassischen Eingabe via Tastatur. Außerdem könnt Ihr nun den Hintergrund der App mit verschiedenen Themes Euren Vorstellungen entsprechend verändern. Um alle der beschriebenen Features nutzen zu können, müsst Ihr lediglich die neueste Version von Gboard aus dem Google Play Store herunterladen oder eine Aktualisierung durchführen.