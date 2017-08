Gear Fit 2 Pro soll Offline-Wiedergabe bei Spotify unterstützen

Vor wenigen Tagen sind erste Hinweise zur Gear Fit 2 Pro aufgetaucht. Nun gibt es offenbar weitere Informationen: Das Gerät soll Features mitbringen, die aus dem Fitnesstracker beinahe schon eine vollwertige Smartwatch macht. Angeblich können etwa Songs von Spotify über das Gadget abgespielt werden – wohl auch ohne Verbindung zu einem Smartphone.

Auf dem Gear Fit 2 Pro ist Samsungs hauseigenes Betriebssystem Tizen installiert, berichtet der Leak-Experte Evan Blass auf Venturebeat. Verbaut sei auch ein GPS-Modul, das sportliche Aktivitäten ohne Smartphone-Verbindung aufzeichnen kann. Zudem sei die Offline-Musikwiedergabe von Spotify-Songs möglich. Demnach können Lieder vom Streaming-Dienst auf das Wearable kopiert werden. Allgemein soll die Steuerung von Musik wie bei einer Smartwatch möglich sein.

Auch für Schwimmer

Wahrscheinlich können auch weitere Smartphone-Apps über den Fitnesstracker angesteuert werden, genauere Informationen gehen aus dem Artikel jedoch nicht hervor. Blass zufolge ist die Gear Fit 2 Pro zudem wasserdicht und kann beim Schwimmen getragen werden. Zum Vergleich: Die Gear Fit 2 ist nach IP 68 gegen Wasser geschützt, jedoch nicht ausdrücklich zum Untertauchen geeignet.

Sollten diese Informationen der Wirklichkeit entsprechen, könnte das Wearable zum Teil auch in der Smartwatch-Liga mitspielen. Die Gear Fit 2 Pro ist angeblich mit iOS- und Android-Smartphones kompatibel. Zur Akkulaufzeit sei noch nichts bekannt. Ebenso unklar ist, wie hoch der Preis ausfallen werde und wann der Marktstart erfolgt. Schon bald dürften wir aber schon mehr Informationen haben: Die Präsentation soll in Kürze stattfinden. Es ist daher möglich, dass Samsung den Fitnesstracker gemeinsam mit dem Galaxy Note 8 am 23. August 2017 vorstellt – oder auf der IFA 2017 in Berlin.