Gear S4: Samsung entwicklelt eine LTE-Version der Smartwatch

Noch im Jahr 2018 soll Samsung die Smartwatch Gear S4 offiziell vorstellen. Gerüchten zufolge wird es mehrere verschiedene Ausführungen geben. Wie bei der Gear S3 und der Apple Watch Series 3 wird es wohl auch eine Version mit Mobilfunk-Modul geben.

Schon Ende März 2018 hieß es, dass Samsung mit den Arbeiten an einer Smartwatch mit der Modellnummer SM-R800 und dem Codenamen "Galileo" begonnen hat – hinter den Bezeichnungen soll sich die Gear S4 verbergen. SamMobile will nun erfahren haben, dass Samsung mit der Entwicklung einer Ausführung inklusive LTE-Modul begonnen hat. Unerwähnt bleibt, in welchen Regionen diese Variante erscheinen könnte: Die Gear S3 gab es beispielsweise in Deutschland nur ohne Mobilfunk-Modul.

Gear S4 mit eSIM?

Womöglich kommt wie bei der Apple Watch Series 3 und der Gear S3 eine sogenannte eSIM zum Einsatz. Eine elektronische SIM-Karte ist bei Wearables unter anderem deshalb von Vorteil, weil sich die Hersteller dann einen entsprechenden SIM-Slot sparen können – und das Gadget einen Schutz gegen Wasser erhalten kann. Außerdem ist eine eSIM platzsparender als ein entsprechender Karten-Slot.

Die Samsung Gear S4 soll in zwei verschiedenen Größen erscheinen. Damit könnte die Smartwatch eine breitere Zielgruppe ansprechen. Die Frontier-Edition des Vorgängers ist etwa durch Größe und Design nicht gerade unauffällig. Eine kleinere Variante könnte demnach Käufer anlocken, die es etwas dezenter mögen.

Etwas Zeit für die Entwicklung hat Samsung noch: Die Veröffentlichung der Smartwatch soll erst im vierten Quartal 2018 erfolgen. Im vergangenen Jahr ist mit der Gear Sport lediglich eine weitere Variante der Gear S3 erschienen, die mehr auf sportliche Aktivitäten ausgerichtet ist – ein echter Nachfolger ist das Sport-Modell eher nicht. Es wird also in diesem Jahr langsam Zeit für eine Samsung Gear S4.