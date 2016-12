Gear VR: Neues Browser-Update soll Surfen vereinfachen

Browsen ohne Pausen: Samsung hat ein Update für den Browser der Gear VR veröffentlicht, das dem Träger der Brille ein stärkeres Mittendrin-Gefühl vermitteln und eine größere Kontrolle gestatten soll, wie Samsung im eigenen Blog mitteilt.

So unterstützt Version 4.2 von Internet for Gear VR ab sofort hochauflösende Hintergrund-Bilder, die vom Cloud-Anbieter OTOY zur Verfügung gestellt werden. Somit bleiben 360-Grad-Wallpaper nicht auf bestimmte Webseiten beschränkt. Das Update führt zudem Unterstützung von WebVR v1.0 ein. Es handelt sich dabei um eine Schnittstelle für JavaScript, mit dem sich 3D-Inhalte auf entsprechenden Seiten im Internet ansehen lassen.

Smartphone durchsuchen mit Gear VR

Möchtet Ihr ein begonnenes Video lieber mit der Gear VR gucken, dann erlaubt Internet for Gear VR, mittendrin einzusteigen, um den Inhalt auf einer virtuellen Kinoleinwand zu betrachten. Bookmarks und die Browser-History lässt sich ebenso in die VR-App übertragen, was allerdings nur mit Samsung Internet für Android funktioniert, dem unternehmenseigenen Stock-Browser.

Solltet Ihr bei einem Ausflug in virtuelle Welten etwas auf Eurem Smartphone suchen, dann könnt Ihr ab sofort auch aus Internet for Gear VR heraus den File Manager verwenden. Damit könnt Ihr den Speicher nach Bildern und Videos durchforsten; via USB-OTG angeschlossene USB-Geräte erkennt die App ebenfalls. Wahlweise nutzt Ihr Sprachbefehle oder Bluetooth-Zubehör wie Tastaturen, Mäuse und/oder Gamepads. Die App steht hier im Oculus-Store zum Download bereit.